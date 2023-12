22-Jährige schläft am Steuer ein

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist am Samstag gegen 23.30 Uhr am Toyota einer 22-Jährigen entstanden, nachdem diese in der Wangener Straße von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet war. Das teilt die Polizei mit. Eigenen Angaben zufolge war die Frau am Steuer eingeschlafen und hatte dadurch die Kontrolle über den Wagen verloren. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb die 22-Jährige bei dem Unfall unverletzt. An einem Zaun und einer Verkehrseinrichtung entstand darüber hinaus ebenfalls Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen barg den Toyota. Die 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.