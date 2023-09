Grünes Klassenzimmer eingeweiht

An und für sich sollte das neue „grüne Klassenzimmer“ der Grundschule Haisterkirch am letzten Schultag vor den Sommerferien der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Da das Wetter damals überhaupt nicht mitmachte, wurde der festliche Akt kurzfristig verschoben und jetzt am ersten Tag des Schuljahrs 2023/24 nachgeholt. Der Wettergott hatte es jetzt besonders gut gemeint und sandte reichlich Sonnenstrahlen vom wolkenlosen blauen Himmel.

Die Schulleiterin Angelika Zimmermann von der Abt–Hermann–Vogler–Schule in Haisterkirch freute sich über den zahlreichen Besuch durch Eltern und vor allem durch die Vertreter der Stadt und Ortschaft, mit Oberbürgermeister Matthias Henne an der Spitze, Brigitte Brenner und Christoph Liebmann (vom Fachbereich Schulen), Armin Brutschin (Grünpflege) sowie von der Ortschaftsverwaltung Haisterkirch Claudia Altvater und dem stellvertretenden Ortsvorsteher Matthias Covic für die verhinderte OV Rosa Eisele.

Die Idee, ein grünes Klassenzimmer zu schaffen, ist schon vor der Corona–Pandemie gereift und mit stetiger Unterstützung verschiedenster Kräfte gewachsen und weiterentwickelt worden. Natürlich hat die Schule auch eine ideale Lernumgebung für solch ein Projekt hinter den Klostermauern.

Jetzt findet man hier einen gefragten Spielplatz, einen Pausenpavillon, verschiedenste Garten– und Blumenbeete, Obstbäume, Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und ganz neu eben das „grüne Klassenzimmer“ auf der Westseite des großen, ehemaligen Klostergartens.

Die Schulleiterin Geli Zimmermann bedankte sich bei allen Unterstützern, so auch beim Förderverein der Schule, bei der Bildungsstiftung Bad Waldsee und beim Imker Andreas Honisch für sein Projekt „ Wir machen eine Blumenwiese“.

Für die Schülerinnen und Schüler, denen Oberbürgermeister symbolträchtig einen kleinen Spaten und ein Pflanzentopf überreichte und sie anspornte, dieses ökologisch so wertvolle, schulische Vorhaben mitzugestalten, war es sicher ein ganz besonderer Tag. Zumal auch ihre ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, die jetzt die fünften Klassen besuchen und am ersten Schultag extra gekommen waren, um mit einem Tanz den Festakt zu bereichern. Zur offiziellen Einweihungsfeier gehörte dann auch noch für die Erwachsenen ein Sektempfang an den aufgestellten Tischen. Auch feines Gebäck dazu hatten Eltern gespendet.