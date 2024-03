Großzügige Spende für die Lebenswerkstatt der EBS

Fürs Leben gern lernen! Dieses Ziel verfolgt die Eugen-Bolz-Schule mit ihrem neuen Unterrichtsfach, der „Lebenswerkstatt“.

Elke Beck für die Primarstufe und Susanne Schmidinger für den Sekundarbereich konnten eben diese Lebenswerkstatt den interessierten Mitgliedern des Rotary Clubs Bad Waldsee - Aulendorf vorstellen. Von der Notwendigkeit über die Idee bis hin zur konkreten Umsetzung an ausgewählten Beispielen, so präsentierten die beiden Koordinatorinnen der Lebenswerkstatt das neue Unterrichtsfach, das es als solches einzig an der Eugen-Bolz-Schule gibt. Die Lebenswerkstatt - ein Lieblingsfach vieler Schülerinnen und Schüler und hoch geschätzt von der Elternschaft.

Am Ende durften sich die beiden Lehrerinnen über eine großzügige Spende in Höhe von 1 000 Euro freuen, die dazu beitragen wird, Lebenspraktisches konkret in die Schule zu holen. Ein herzliches Dankeschön dafür!