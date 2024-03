Großzügige Spende für Clownvisiten im Gustav-Werner-Stift

Die Clowns vom Ravensburger Clowns e.V. kommen jeden Monat einen Vormittag lang in das Pflegeheim des Gustav-Werner-Stift Weingarten und bringen auf ganz andere Art Abwechslung und Humor in den Alltag der Pflegeheimbewohner*innen. Die Finanzierung dieser beliebten Besuche erfolgt überwiegend über Spenden.

Von einer Bewohnerin der Wohnungen mit Service ging eine unerwartete Spende ein. Die Bewohnerin hatte sich an den Sozialdienst des Gustav-Werner-Stift gewandt: Sie fühle sich im Haus so wohl und sei so glücklich, dass sie im Seniorenzentrum wohnen könne und sie habe Geld genug - deswegen wolle sie gerne etwas Gutes tun und Freude bereiten. Der Vorschlag, eine Spende für die Clownvisiten im Pflegebereich zu tätigen, hat ihr sofort gefallen. Mit der großzügigen Spende sind nun weitere fröhliche Stunden gesichert.

Falls Ihnen dieser Spendenzweck auch gefällt, dann freuen sich die Bewohner*innen des Gustav-Werner-Stift über eine Überweisung auf folgendes Konto - natürlich gegen Spendenbescheinigung, wenn gewünscht.

Kontoinhaber: BruderhausDiakonie

IBAN DE49 6565 0110 0101 0821 23

Verwendungszweck: Spende für Clownvisiten im GWS WGT