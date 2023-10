Große Solidarität beim SOLI WALK-IN DAY im STOER

Mit eigenen Stärken Menschen in Krisen zu stärken ist ein Sponsoring, das Nachahmung verdient und viel bewegen wird. Stolze 2500 Euro sind zusammengekommen durch einen ganzen Samstag geschenkte (Arbeits-)Zeit, um die Gewaltschutz-Anliegen von „Frauen und Kinder in Not“ zu unterstützen. Mit Tätowierungen von Giorgia und Tobi im Tattoo-Studio STOER können dadurch Aufgaben mitfinanziert werden, die nicht durch öffentliche Zuschüsse von Landkreis, Kommunen und Land abgedeckt sind: Zum Beispiel Gruppenangebote zur Selbstwertschätzung und Stabilisierung. Oder altersgerechte Krisenintervention für Kinder, deren Vater einen polizeilichen Platzverweis erhalten hat.

Am letzten Samstag im September war den ganzen Tag über viel los im STOER und es mussten einige Interessent*innen vertröstet werden, da die Resonanz riesig war.

Angenommen, den Menschen im Laden wurde bewusst, dass sie den Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit und Beziehungen auf Augenhöhe durch ihren Körperschmuck mittragen, wäre die Benefizaktion ein nachhaltiger Beitrag zur Sensibilisierung. Angenommen, ihr hinzugewonnenes Tattoo würde sie später daran erinnern, dass Gewalt in Beziehungen keinen Platz hat, was für ein Gewinn! Angenommen, sie wären in der Lage, diese Haltung zu leben und Menschen im Umfeld, die Hilfe brauchen, beizustehen und an Hilfsorganisationen zu vermitteln, würde aus dem SOLI WALK-IN DAY ein SOLI WORK-OUT LIFE.

„Dass Frauen und Kinder in Not im Frauen- und Kinderschutzhaus und den Beratungsstellen in Ravensburg und Wangen jährlich circa 350 Frauen und ihren dazugehörigen Kindern Auswege aufzeigt“, will Giorgia sichtbar machen, wie sie sagt. Und ihr Kollege Tobi will durch sein Engagement ermutigen, „da zu helfen, wo es möglich ist, anstatt die Vielzahl an Problemlagen in der Gesellschaft gegeneinander auszuspielen.“ Die Verantwortlichen von „Frauen und Kinder in Not“ wollen diesen Rückhalt sichtbar machen. „Der tägliche Umgang mit Traumatisierungen fällt leichter, wenn Menschen den vielfachen Verletzungen gemeinsam etwas entgegensetzen und die Personaldecke so ausgestattet ist, dass das Team sich gegenseitig den Rücken stärken kann.“, ergänzt Elvira Birk von der Frauenberatung.

Von Giorgia gestaltete Ausmalbücher sind weiterhin im STOER gegen einen Spendenbeitrag erhältlich ‐ eine der kreativen Support-Aktionen der Künstlerin seit 2018.