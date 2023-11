Große Nachfrage im Kinderturnbereich

Der TSB Ravensburg hat alles: vom Spitzensport, Leistungssport über Breitensport und Bewegungsangeboten - jede dieser Sparten hat andere Anforderungen, Ansprüche und Wünsche - auch an den Hauptverein. Allen Bereichen in vollem Umfang gerecht zu werden, ist unmöglich, stellte der Vorsitzende in der Jahreshauptversammlung fest. Der TSB braucht seine erfolgreichen Leistungssportabteilungen und ist stolz darauf. Teilweise fehlen jedoch die erforderlichen Strukturen, die bisher eher auf Breitensport ausgerichtet waren.

Dementsprechend betrachtet es der Vorsitzende als eine seiner dringlichsten Aufgaben, allen Kindern und Jugendlichen Sport anzubieten. Die Nachfrage ist über alle Sparten hinweg riesengroß. Deshalb werden die Angebote für diese Zielgruppe ausgebaut. Allerdings fehlten bislang genügend Übungsleiter. Um diese Misere umzukehren, werden Turnangebote für Kinder bzw. Eltern/Kinder nun im Kurssystem durchgeführt. Außerdem sollen neue Übungsleiter und Trainer gefunden werden. Dafür wurden die Übungsleiterentschädigungen ab 2024 erhöht. Für den TSB sind das Mehrkosten von 90.000 Euro. Die Finanzierung soll größtenteils über Beitragserhöhungen erfolgen, die einstimmig beschlossen wurden.

Was den Spitzensport angeht, bedauert der Vorstand die Entscheidung der Razorbacks (American Football), die nächste Saison wieder in Weingarten zu spielen. Gründe sind eine fehlende Überdachung der Tribüne und ein Manko an notwendiger Infrastruktur im Sportzentrum Ravensburg. Eine adäquate Tribüne steht seit längerer Zeit ganz oben auf der Prioritätenliste des TSB. Nach der Haushaltssperre der Stadt Ravensburg wurde entschieden, den Bau des ebenfalls dringend benötigten Kunstrasenspielfeldes der Tribüne vorzuziehen, deren Aufnahme in den Haushaltsplan 2025 von der Stadt Ravensburg in Aussicht gestellt wurde. Beim Bau eines neuen Spielfelds auf den ehemaligen Tennisplätzen werden auch sanitäre Anlagen notwendig. Vorher noch wird der TSB seine Kraft dem Landesturnfest 2024 mit einer großen Zahl an Helferinnen und Helfern zur Verfügung stellen.

Die TWS-Arena (Freilufthalle) mit der gesamten Außenanlage steht kurz vor dem Abschluss. Der Kostenrahmen des Baus wurde annähernd eingehalten. Die Halle steht am Wochenende externen Mietern zur Verfügung. Diese nehmen das Angebot sehr gut an.