Gospel-und Popchor ReachOut begeistert Publikum

Am ersten Adventswochenende konnte der Gospel- und Popchor „ReachOut“ zwei erfolgreiche Konzerte aufführen, am Samstag in der kath. St. Johannes Kirche in Obereschach, am Sonntag in der evang. Johanneskirche in RV-Weststadt. Stefanie Kropf, die Chorleiterin von ReachOut, hatte zu Beginn des Jahres die Idee eines Konzertes rund um das Thema Afrika und Disney’'s „The Lion King“ entwickelt und den Chor mit ihrer Begeisterung überzeugt. Hochmotiviert wurde das Jahr über intensiv geprobt, auswendig gelernt, an Nuancen gefeilt, Solistenproben durchgeführt und Choreographien einstudiert. Erfreulicherweise konnten einige Projektsängerinnen und -sänger dazugewonnen werden, die den Chorklang bemerkenswert erweitert und verstärkt haben. Hervorzuheben sind ebenso die Soloparts, die zum einen den Chorgesang in besonderer Weise unterstützten, zum anderen spezielle Highlights des Konzertes waren. Durch die Intuition und Motivation der Chorleiterin konnten sechs Solistinnen und zwei Solisten aus dem Chor für diese anspruchsvolle Aufgabe gewonnen werden.

Schon beim Einzug des Chors zum Lied „In the jungle“ (auf deutsch: Der Löwe schläft heut Nacht…) sprang der Funke auf das Publikum über. Das abwechslungsreiche Programm bot bekannte Lieder wie „Hakuna Matata“, „Circle of life“, „Can you feel the love tonight“, aber auch weniger bekannte wie „Spirit“, und „We are one“ im Wechsel mit traditionellen Liedern aus verschiedenen Regionen Afrikas, mit typischen Rhythmen und eingängigen Melodien. Die Freude, mit denen der Chor das Programm darbot, übertrug sich auf das Publikum, das mit Klatschen, Mitsingen, Mittanzen und „standing ovations“ schon während der Konzerte, aber besonders am Ende seine Begeisterung zum Ausdruck brachte. Die eingeforderte Zugabe erfolgte durch ein von Stefanie Kropf arrangiertes Medley mit den schönsten Passagen aus „The Lion King“. Bei den Auftritten wurde der Chor auch in diesem Jahr auf hervorragende Weise von der bewährten Combo mit Harald Weishaupt am Schlagzeug, Ludger Baum an der Bass-Gitarre und Monika Grabler-Bolz am Klavier begleitet.

Eine Fotopräsentation mit Impressionen aus der Tierwelt Afrikas sorgte für visuelle Unterstützung des Konzertprogramms. Alle Fotos hierzu wurden von Ursula Keller dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. So wurde jedes Konzert zu einem multimedialen und kurzweiligen Erlebnis.