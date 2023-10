Gold für das Studienkolleg St. Johann

Der Erste Landesbeamte des Landkreises, Frau Honikel-Günther, konnte zwölf Schulen das Siegel „Gesunde Schule“ überreichen. Fünf Schulen erhielten die Auszeichnung in Bronze, fünf in Silber und zwei durften sich über eine Auszeichnung mit dem Siegel in Gold freuen. Darunter auch das Studienkolleg St. Johann. In einem Impulsvortrag stellte Sim Hägele von der ÄGGF (Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung) ein umfassendes Angebot des Vereins zur Unterstützung der Gesundheit in der Schule vor. Anschließend überreicht Honikel-Günther die Urkunden an die Schulen.

Die Verleihung des Siegels fand in feierlicher Umgebung im Studienkolleg St. Johann statt. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Bläsergruppe des Studienkollegs.

Das „Gesunde Schule“ Siegel ist eine Auszeichnung, die Schulen erhalten können, wenn sie sich erfolgreich für die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden ihrer Schulgemeinschaft einsetzen. Es wird von unabhängigen Experten und Gesundheitsorganisationen verliehen und basiert auf einer umfassenden Bewertung der schulischen Aktivitäten in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Bewegung, seelische Gesundheit und Umweltschutz.

„Die Pubertät braucht eine gesunde Schule mit gesunden Beziehungen“ ‐ Mit diesem Satz betonte Schulleiter Marc Grünbaum die Relevanz einer Schule als Lebensraum, in welchem sich Kinder und Jugendliche positiv entwickeln und entfalten können. Der Lebensraum Schule hat dabei großes Potential, zu einer gesunden Entwicklung beizutragen.

Bildungseinrichtungen haben eine wichtige Verantwortung nicht nur in der Vermittlung von Wissen, sondern auch in der Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens ihrer Schülerinnen und Schüler. In diesem Kontext ist das Siegel „Gesunde Schule“ ein bedeutender Meilenstein, der Schulen auszeichnet, die sich in besonderem Maße für die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Schülerschaft engagieren.

Das Studienkolleg konnte sich über sechs Auszeichnungen freuen. Jede Auszeichnung ist mit einer Fördersumme von 200 Euro dotiert.