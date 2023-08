Glückliche Gewinner

Um es vorweg zu nehmen, der erste Gewinner der Festbuttonverlosung hat sich noch nicht gemeldet. Der erste Preis steht noch aus, ein Gutschein über 300 Euro für Center Parcs (Beispiel Park Allgäu bei Leutkirch). Die Losnummer 2464 wartet auf ihren glücklichen Gewinner. Nachschauen kann sich absolut lohnen. Das kann noch bis 31. Oktober geschehen.

Trotzdem wurden am 2. August in einer kleinen feierlichen Runde der zweite und dritte Preis überreicht. Gerlinde Krombein, die Verantwortliche für den Festbuttonverkauf, konnte den zweiten Preis, einen Gutschein über 200 Euro für den Europapark Rust, an die Familie Bagarozza überreichen. Die Familie hatte fünf Festbuttons gekauft und ist nunmehr überglücklich über diesen Preis.

Den dritten Preis, einen Gutschein über 100 Euro für die Schwabentherme in Aulendorf, konnte Frau Martin aus Weißenau im Empfang nehmen. „Absolut passend“, formulierte sie über den Preis, da sie sich als Liebhaberin der Therme in Aulendorf umso mehr freue.

Wolfram Miller, der erste Vorsitzende der Heimat– und Kinderfestkommission Weißenau, freute sich mit den Gewinnern und man tauschte sich noch lange über das gelungene Heimat– und Kinderfest in Weißenau aus. Im nächsten Jahr sollte es etwas kühler sein, war es doch das heißeste Wochenende in diesem Jahr. Es war wie in jedem Jahr eine tolle Festlaune im „schönsten schattigen Biergarten“ weit und breit.

Einen Festbutton in Weißenau zu erwerben lohnt sich daher allemal. Die Grundschule Weißenau hat bereits wieder einen Malwettbewerb gestartet, um den neuen Festbutton 2024 zu gestalten. Dafür gebührt der Grundschule ein herzliches Dankeschön.