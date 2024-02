Seit mehr als zehn Jahren besucht Coach und Trainer Andi Salzer das Studienkolleg St. Johann Blönried. Mit den Achtklässlern führte er vom 20.2. bis 22.2. einen Präventionsworkshop durch, um auf die Gefahren beim Konsum von Rauschmitteln hinzuweisen. Dabei geht es Andi Salzer nicht in erster Linie um Zahlen und Fakten. Seine Suchtprävention setzt da ein, wo auch die Sucht beginnen kann: Gefühle wie Zweifel, Unsicherheit, Angst vor dem Ausgeschlossensein, Wertlosigkeit, Traurigkeit und fehlende Ziele im Leben. Dass jeder die Kraft in sich trägt, dem etwas entgegenzusetzen, ist der Ansatz der ressourcenorientierten Prävention: „Du bist wertvoll!“ lächelte Salzer die Jugendlichen an. Diese nehmen die Botschaft an. Denn Salzer weiß, wovon er spricht. In den 90ern war er in Stuttgart als Streetworker tätig.

Handfester Wissen hatte Salzer ebenfalls im Gepräck. So klärte er die Jugendlichen über verschiedene Drogen und deren Wirkungsweisen auf. Dabei ging es auch um Substanzen, die gerade unter Jugendlichen neuerdings sehr beliebt sind wie E-Zigaretten, Vapes oder auch die zunächst so harmlos erscheinenden Energy-Drinks. Dass Alkohol ein Nervengift ist und wie man Betrunkenen hilft, die bereits am Boden liegen, waren ebenfalls Thema des Workshops.

„Was macht dich stark?“ lautete Salzers zentrale Frage. Dabei schwenkte er einen Kanister: „Wie fülle ich meinen Lebenstank?“ - Die Antwort: Glück kommt nie aus der Wodkaflasche. Es sind Gemeinschaft, Kreativität, das Verfolgen eines Lebenstraums, Sport und Bewegung, das Versorgen eines geliebten Haustiers, Helfen oder einfach draußen sein, was uns erfüllt und stark macht gegen die falschen Versprechungen von Wodka & Co.