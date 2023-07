GleisEins on Stage

Mit dem eigens choreografierten Ballett „Mary Poppins“ verzauberten die Schüler der Tanzschule von Simone Ebenhoch am 21./22. Juli das Publikum. Aufwändige Kostüme und eine fantasievolle Inszenierung versetzten das Kurhaus Bad Wurzach in eine magische Szenerie. Rund eintausend Zuschauer ließen sich während der drei Vorführungen in märchenhafte Stimmung versetzen.

Neben den bekannten Figuren wie Mary, Bert, Jane und Michael tanzten Stifte, Puppen, Flamingos und Rehe über die Bühne. Mehr als 150 Akteure zwischen 4 und 50 Jahren machten die Aufführung zu einem besonderen Spektakel. Trotz der Vielzahl an Akteuren war das Ballett sicher eingeprobt und lebendig umgesetzt. Von der Aufregung und dem „Gewusel“ hinter der Bühne war im Saal nichts zu spüren. Im Gegenteil: Auf der Bühne entstand eine perfekte Harmonie zwischen den farbenfrohen Kostümen, den kreativen Tänzen und der betörenden Musik. Einfach meisterhaft. Auch mit technischen Tricks wurde gearbeitet. So wurde das Publikum beim „Sprung in das Bild“ gleichfalls mit eingesogen — ein sich immer rascher drehender Strudel aus Farben und Formen machte die Illusion auf der Leinwand perfekt. Jedes Szenenbild war digital aufwendig und professionell gestaltet, ohne dabei Aufmerksamkeit vom Geschehen auf der Bühne zu nehmen.

Die tänzerische Umsetzung der von Ebenhoch erarbeiteten Choreografie wurde von den Darstellern gekonnt auf die Bühne gebracht. Insbesondere die Hauptrollen zeigten herausragende Leistung und tanzten mit viel Gefühl ihre Figuren. Talentierte junge Tänzer, die ihr Können auf der Bühne entfalten durften.

Nach der Pause ging es dann — richtig cool — mit Hip–Hop und Contemporary weiter. Was die Tänzer für eine Performance auf der Bühne abgelegt haben, war einfach sensationell. Auch hier hat Ebenhoch passend zur Musik das Bühnenbild und die Outfits gewählt. Die schnellen Moves und der Sound waren ein Kontrast zu der märchenhaften Szenerie bei „Mary Poppins“, was zusammen eine wunderbare Mischung ergab. Mit einer Hommage an ihren verstorbenen Cousin, der sich als DJ einen Namen gemacht hatte, beendete Simone Ebenhoch das tänzerische Feuerwerk. Das begeisterte Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus bei Ebenhoch und den Akteuren.

Es war eine Tanz–Inszenierung mit vielen Emotionen, humorvollen Einlagen und gelungenen Überraschungen.