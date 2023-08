Gisela Harr geht von Bord

Sehr viele kennen sie. Und wer sie kennt, weiß, dass sie für die Sache brennt. Nämlich die Sorge um die pflegenden Angehörigen und die Menschen mit demenzieller Erkrankung. Nach 33 Jahren des intensiven Engagements gibt Gisela Harr die monatlich stattfindende Selbsthilfegruppe für die Angehörigen in die Hände des DRK–Kreisverbandes Ravensburg. In dessen Gebäude in der Ulmer Straße findet die Gruppe jeden dritten Mittwoch im Monat seit Anfang an statt.

Gisela Harr, die von sich als Netzwerkerin spricht, ist überzeugt: „Zum Erreichen des Ziels braucht es viele.“ Verantwortliche von sozialen Trägern, aber auch von Gremien wie dem Kreispflegebeirat sowie politische Entscheidungsträger auf Gemeinde–, Kreis– oder Landesebene bis hin zur Bundesebene hat sie immer wieder für ihr Ziel gewinnen können. Auch Hospizvereine sowie Hochschulen und Bildungsstätten wurden zu Partnern. Gisela Harr wirkte in Arbeitskreisen, als Beisitzerin, Vortragende, Beratende. Unermüdlich suchte sie auch nach Fördermöglichkeiten, um betroffene Menschen mit entlastenden Angeboten unterstützen zu können.

Denkwürdig und der offizielle Startschuss für ihr Engagement war daher die erste Veranstaltung der Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige am 4. Juli 1990 im Landkreis Ravensburg in Zusammenarbeit mit der AOK Bodensee–Oberschwaben. All die Jahre über hatte sie das Ziel vor Augen, für Menschen einzustehen, die keine Stimme haben. Den Angehörigengruppen in Friedrichshafen und Ravensburg folgte daher 1996 die erste Betreuungsgruppe für an Demenz erkrankte Menschen in Trägerschaft des DRK–Kreisverbandes Ravensburg.

Alles hat sie sich von der Pike auf selbst erarbeiten müssen. Es gab kaum Vorreiter, abgesehen von den Alzheimer Gesellschaften München und Berlin, bei denen sie sich Infos und Rat holte. Ein Meilenstein war dann auch die Gründung der Alzheimer Gesellschaft Baden–Württemberg mit Sitz in Stuttgart im Juni 1994.

Die Gruppe für pflegende Angehörige leitete sie teilweise zusammen mit Mitstreiterinnen. Von 2001 bis 2003 mit Beate Groeper, die den ersten Demenzwegweiser im Landkreis Ravensburg mitinitiierte. Besonders hebt sie Gabriele Schnell für ihr Engagement hervor.