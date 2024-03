Gesundes Müsli für alle

Auch dieses Jahr konnten die Erstklässler in der Schulküche sich wieder ein gesundes Müsli selbstständig zubereitet. Zuerst schnitten die Schülerinnen und Schüler mit Anleitung das Obst klein und verfeinerten es dann mit frisch gerösteten Hafenflocken und je nach Geschmack mit Sonnenblumenkernen, Rosinen, Milch und Joghurt. Danach wurde das ganze genüsslich verspeist. Doch vor der Praxis kam die Theorie: Beate Weber, Schulgärtnerin und Ernährungsfachfrau, stellte den Kleinen ganz verschiedene Lebensmittel vor, denn immer wieder sind manche Kinder erstaunt, dass das Obst und Gemüse nicht im Supermarkt „wächst“ und auch die Pizza erst mal in Form von Getreide und Tomaten „wachsen“ muss. Allen hat es sehr gut geschmeckt - so der Bericht der Klassenlehrerinnen. Die Lebensmittel wurden vom Förderverein der Döchtbühlschule gesponsert.

