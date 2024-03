Generalversammlung des Musikverein Ostrach

Generalversammlung Musikverein Ostrach

Der MVO hielt am 08.03.2024 seine Generalversammlung im Pfarrheim in Ostrach ab.

Vorstand Felix Baier begrüßte die Anwesenden und ließ das Vereinsjahr mit seinen Highlights kurz Revue passieren.

Es folgten die Berichte der Schriftführerinnen, der Kassiererinnen sowie der Kassenprüfung, den Jugendleiterinnen sowie der Bericht des Dirigenten.

Frau Lena Burth ließ es sich an dem nicht Abend nehmen, die Entlastung der Vorstandschaft vorzunehmen, und die anstehenden Wahlen durchzuführen.

Es wurden in den Vorstand gewählt: Schriftführerinnen: Sabrina Müller & Julia Burth. Kassiererinnen: Ines Reck & Michaela Wildermuth. Kassenprüferinnen: Andrea Schädler & Judith Fischer. Jugendleiterinnen: Yvonne Wahl & Ilona Lichtenberg. Jugendvertreter: Adrian Fürst. Aktive Beisitzer: Carina Hehl & Anne Kirsch

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung der beiden aktiven Musiker Berthold Andelfinger und Hubert Halder zu ihrem 50- jährigen Jubiläum. Die beiden haben den MVO geprägt und gefördert. Beide haben das Amt des Vorstands bekleidet, und haben somit erheblichen Anteil daran, daß sich der Verein in dieser Zeit so gut entwickelt hat. Weiter so!

Der Vorstand