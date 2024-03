Generalversammlung der Stadtkapelle Bad Waldsee

Die Stadtkapelle hat am Sonntag, 10. März, ihre Generalversammlung im kath. Gemeindehaus abgehalten. Nach der Begrüßung durch Franz Gapp, stellte die Leiterin Bereich Finanzen Sabine Bär den Kassenbericht für das Jahr 2023 vor.

Der Leiter Bereich Jugend Lukas Lerner blickte auf ein positives Jahr zurück und berichtete von aktuell 25 Jungmusiker:innen, die bei der Stadtkapelle in Ausbildung sind. Im Anschluss an den Bericht wurden die Jungmusikern, die erfolgreich den D1-Kurs absolviert hatten, geehrt. Dies waren: Sarah Hess und Milena Maurus an der Klarinette und Lukas Maucher am Schlagzeug. Nach dem Bericht des Dirigenten Joachim Weiss und dem Rückblick auf das vergangene Jahr, gab Franz Gapp eine Vorschau auf das bereits laufende Vereinsjahr 2024.

Im Januar wurde der Neujahrsempfang der Stadt Bad Waldsee begleitet, darauf folgten diverse Fasnetsumzüge. Weiterhin geplant sind in diesem Jahr u.a. ein Platzkonzert bei der Einweihung des neuen Grabenmühle-Platzes, ein Frühschoppenkonzert mit Instrumentenvorstellung am 5. Mai in der Stadthalle, sowie ein Auftritt bei der Landesgartenschau in Wangen. Oberbürgermeister Henne führte die Entlastung der Vorstandschaft durch, zuvor richtete er einige Worte an die Versammlung.

Vorständin Theresa Länge führte anschließend eine Satzungsänderung durch. Willy Dorner leitete die anschließenden Wahlen. Jeweils für 2 Jahre wurden gewählt: Vorstand - Franz Gapp, stellvertretende Leiterin Bereich Finanzen - Heidi Dachs, Leiter wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb - Simon Oberhofer, stellvertretende Leiterin wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb - Estera Dietrich, Leiterin Bereich Inventar - Nicole Schellhorn, Leiterin Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Andrea Winkel, Leiterin Bereich fördernde Mitglieder - Sonja Wild, Leiter Bereich fördernde Mitglieder - Josef Strobel, Stellvertreter Bereich Jugendabteilung - Timon Graseck, Leiterin Bereich aktive Musiker - Simone Gerlach, Leiter Bereich Social Media - Paul Bucher, Stellvertreterin Bereich Social Media - Theresa Oberhofer.

Im Anschluss richtete der Vorsitzende der Jugendmusikschule Mario Pfob noch einige Worte an die Versammlung und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Simone Gerlach ehrte abschließend die fleißigsten Probenbesucher Franz Gapp, Blasius Sigg und Paul Bucher.