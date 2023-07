Gemeinsamer Schuljahresabschluss der Realschule Weingarten

Alle Schüler und Lehrkräfte der Realschule Weingarten trafen sich am letzten Schultag, um das Schuljahr gemeinsam ausklingen zu lassen mit einem Volleyballturnier Schüler gegen Lehrer. Vorausgegangen waren Ehrungen für die Jahrgangsbesten durch Rektorin Melita Paul und Preisen für die Turniersieger des Sport– und Spieltages. Auch die fleißigsten Stadtradler wurden geehrt von Teamchefin Nadja Storz. D

as Stadtradler–Team der Realschule hatte die zweithöchste Kilometerzahl aller Weingärtner Stadtradlerteams erstrampelt und lag dieses Jahr weit vor dem Gymnasium. Die Zusammenkunft aller Schüler nutzen die vier Schülersprecher–Kandidierenden, um sich und ihre Visionen zu präsentieren. Nach einem spannenden Volleyballspiel, in dem die Schülermannschaft sich wacker gegen das Lehrerteam schlug, aber am Ende doch unterlag, wählten die Schüler die beiden Schülersprecher und wurden mit den Zeugnissen von den Klassenlehrern in die großen Ferien entlassen.