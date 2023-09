Gemeinsame Apfelernte

Ein frischer Hauch von Herbst wehte über die schuleigene Streuobstwiese der Stefan-Rahl-Grundschule, als die ganze Schulgemeinschaft unterwegs war, um auf der Wiese die Obstbäume zu ernten. Auf der noch anfangs feuchten Wiese wurden den Klassen die verschiedenen Bäume zum Ernten zugeteilt. Mit Eifer und voller Freude begannen die Schülerinnen und Schüler mit der Arbeit. Unterstützt wurden sie dabei nicht nur von ihren Lehrern, sondern auch noch durch drei Praktikanten, die als ehemalige Schüler der Stefan-Rahl-Grundschule selbst schon bei der Ernte mitgemacht hatten. Durch kräftiges Rütteln und Schütteln der Bäume fielen die reifen Früchte auf den Boden, wo die Kinder sie auflesen, in Eimer legen und zu den Großkisten bringen konnten. Die Ernte wird anschließend immer zu Apfelsaft verarbeitet, der an der Schule und im Rathaus in Oberhofen verkauft wird.

Für die Kinder ist die gemeinsame Ernte immer wieder ein beeindruckendes Erlebnis, bei dem Naturverbundenheit und Gemeinschaftssinn im Mittelpunkt stehen.

Ziel dieses Schulprojektes ist es unter anderem, den Schülerinnen und Schülern die Wertschätzung für Lebensmittel und für die Natur näherzubringen. Dieses Projekt ermöglicht es ihnen außerdem, Naturvorgänge zu erleben und zu verstehen.

Das gemeinsame Erlebnis auf der Streuobstwiese fördert nicht nur das Verständnis für ökologische Zusammenhänge, sondern schafft auch ein Gemeinschaftserlebnis. Besonders die neuen Erstklässler erleben sich bei der Ernte als neuer Teil der Schulgemeinschaft.

Die Stefan-Rahl-Grundschule kann dieses Projekt natürlich nicht ganz alleine stemmen. Sie wird dabei tatkräftig von der Ortsverwaltung Eschach, dem Bauhof und Eltern unterstützt.