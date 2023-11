„GEMEINSAM STARK“ Projekttage und Laubenfest an der GMS

Am Donnerstag vor den Herbstferien hat die Gemeinschaftsschule traditionell ihr Schulfest zum Abschluss von Projekttagen gefeiert. Unter dem Motto „GEMEINSAM STARK“ bereicherten ab Wochenbeginn vielfältige Angebote das Schulleben, wie Kunstwerkstätten, Backaktionen oder Basteln von Jugendlichen mit Senioren im Haus am Mehlsack. Zum Laubenfest am Donnerstagnachmittag kamen alle zusammen, um sich bei Kaffee, Kuchen und Hotdogs kennenzulernen und zu unterhalten. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. GEMEINSAM ist ein STARKes Fest gelungen. Foto: GMS RV

