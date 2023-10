Gemeinsam für eine gute Sache

Freitag der 13. ‐ eigentlich ein Unglückstag, aber an der Grundschule Grünkraut war es dieses Mal ein richtiger Glückstag!

Den Vormittag verbrachten die Kinder nicht im Klassenzimmer, sondern konnten den letzten Sommertag bei einem Team-Sportfest genießen. An zehn Stationen konnten die insgesamt 144 Schüler und Schülerinnen in ausgelosten Teams ‐ quer durch alle Jahrgangsstufen und Klassen ‐ ihre Geschicklichkeit, Kraft, Schnelligkeit et cetera unter Beweis stellen. An Stationen wie „Tiere retten“ oder Hinkelsteinteamweitwurf“ oder „Überqueren des Säureteichs“ waren alle Aufgaben nur von den jeweiligen Teams gemeinsam lösbar.

Die Teamleistung des Tages bezog sich nicht nur auf die Leistung der Kinder in den einzelnen Gruppen, sondern insbesondere auch in der Kooperationsleistung von Eltern, Studierenden der PH Weingarten und den Lehrkräften der Schule. Denn dieser unvergessliche Tag wurde gemeinsam vorbereitet sowie gestaltet und wäre ohne die zahlreichen Eltern nicht möglich gewesen. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten!

Mittags spendete die Gemeinde Grünkraut Würstchen, Brötchen und Getränke, die der Elternbeirat verteilte. Dann ging es frisch gestärkt mit dem zweiten Highlight des Tages weiter: dem Spendenlauf.

Hoch motiviert starteten die Kinder in insgesamt 39 Dreier- und Vierer-Teams auf den 400 Meter langen Rundkurs. Angefeuert von zahlreichen Zuschauern und unterstützt durch ein traumhaftes Wetter wuchsen die Kinder über sich hinaus und verblüfften alle mit absoluten Höchstleistungen: Insgesamt wurden 888 Runden erlaufen, was einer Gesamtlänge von 355,2 Kilometern entspricht. Über 110 Sponsoren unterstützten die kleinen Dauerläufer mit großzügigen Spenden, sodass sich der Gnadenhof in Amtzell ‐ den die Kinder der ganzen Schule gemeinsam ausgewählt haben ‐ über eine Spende weit über 5000 Euro freuen kann.

Alle Kinder und Lehrkräfte der Grundschule Grünkraut danken: den unterstützenden Eltern und Verwandten und allen großzügigen Sponsoren! Da dies hier den Rahmen sprengen würde, finden Sie diese auf der Homepage der Schule. Freitag, der 13. Oktober 2023 bleibt in Grünkraut unvergesslich.