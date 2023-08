Gelungenes Riedfest 2023

Am 12. August um 20 Uhr begann unser Riedfest. Die Band „Almrocker“ war super und brachte eine gute Stimmung in das Zelt. Gemeinsam mit unseren Gästen feierten wir danach noch bis in die frühen Morgenstunden weiter.

Am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr fand wie immer der Gottesdienst statt. Dieser wurde vom Kirchenchor begleitet und war gut besucht. Anschließend spielte die Musikkapelle aus Haidgau zum Mittagessen. Um 14 Uhr durfte dann unsere Jugendkappelle Zupfwiesler ihr Können zeigen, bevor das Fest mit den Original Stehgreiflern seinen Ausklang fand.

Am Montagabend startete der Musikverein Illmensee um 18 Uhr unseren Feierabendhock. Abgelöst wurde er durch den Musikverein Deggenhausen–Lellwangen. Dank des tollen Wetters war das Zelt brechend voll und wir mussten einige zusätzliche Sitzplätze vor dem Zelt schaffen. Durch die Stimmung der beiden Musikvereine hatten wir einen tollen Festausklang und können auf ein schönes und erfolgreiches Festwochenende zurückblicken.