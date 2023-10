Gelungenes Herbstkonzert des Fördervereins Basilikamusik

Mit einem selten gehörten und abwechslungsreichen Programm begeisterte das aus Spanien eingeflogene „TRIO ILCA“ die Zuhörer in der Basilika. Die aus Friedrichshafen stammende Leiterin des hochkarätigen Streichensembles, Margherita Marseglia, sprach von einer „unbezahlbaren Freude, mal wieder ins Ländle fahren zu können und dort zu spielen“. Mit dieser großen Spielfreude und der virtuosen Darbietung gelang es „TRIO ILCA“, das Publikum emotional mitzunehmen und mit nur drei Streichinstrumenten die große Basilika klanglich so zu füllen, dass man die berühmte Stecknadel hätte fallen hören können. Die zur Eröffnung gespielte Serenade, op. 8 von Ludwig van Beethoven, verband orchestrale Akkordfülle, echte „Hornquinten“ und gitarrenhaftes Pizzicato. Im zweiten Teil erklang das Intermezzo für Violine, Viola und Violoncello, WVZ 1089 von Zoltán Kodály, ein leichtes, frisches Scherzo mit Bezug zum ungarischen Volkslied. Den Schluss machte Ernö von Dohnányi mit der Serenade op. 10 in C-Dur, WVN 557 im spätromantischen Stil. Als Zugabe spielte das Ensemble „Aubade“ von George Enesco. Die Zuhörer bedankten sich mit großem Beifall und großzügigen Spenden für das wunderbare Konzert.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.