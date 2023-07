Gedenktage Weiße Rose

Wegen „landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung“ verhängte der Volksgerichtshof vor 80 Jahren sechs Todesurteile gegen Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose.

Der Freundeskreis, der sich um die Studenten Hans Scholl und Alexander Schmorell bildete, hatte die deutsche Bevölkerung von Juni 1942 bis Februar 1943 zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus aufgerufen. Die „Flugblätter der Weißen Rose“ beschworen den Rechtsstaat begründende Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Unverletzlichkeit der Menschenwürde. In aufrüttelnder Sprache prangerten sie die Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes an.

Das Studentenwerk Weiße Rose Weingarten hat mit einer Veranstaltungswoche die Ermordeten geehrt und an sie erinnert. Künstlerische Porträts von Mitgliedern der Weißen Rose aus der „Galerie der Aufrechten“ wurden in folgenden Einzelhandelsgeschäften ausgestellt: AktivOptik, Goldschmiede Ruth–Design, Klosterapotheke, Salon Sie & Er am Löwenplatz, Stadtbuchhandlung, VR Bank Ravensburg–Weingarten eG.

Die Ausstellung der Weiße Rose Stiftung „Weiße Rose. Der Widerstand von Studenten gegen Hitler, München 1942/43“ wurde in der Pädagogischen Hochschule gezeigt. In der Stadtbuchhandlung am Löwenplatz fand eine Vortragslesung von Robert M. Zoske zu seinem Buch „Die Weiße Rose. Geschichte, Menschen, Vermächtnis“ statt. Der Film „Die Weiße Rose“ von Michael Verhoeven wurde in der „Linse“ gezeigt. Uwe Hertrampf hat eine Stadtführung auf den „Spuren des Nationalsozialismus in Weingarten“ durchgeführt. An den Gedenktafeln der Weißen Rose–Mitglieder im Campus Weiße Rose Weingarten wurden Blumen niedergelegt.

Die Veranstaltungen geschahen im Bewusstsein, dass die Demokratie in Deutschland nur Bestand haben wird, wenn die Mehrheit der Bürger im Sinne der Weißen Rose grundsätzliche Werte wie Menschenwürde, Redefreiheit und Gewaltenteilung verteidigen. Wir danken der Weiße Rose Stiftung für die Unterstützung.

Das Projekt wurde aus Mitteln des Programms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.