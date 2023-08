Auch in diesem Jahr fand am Nationalen Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende in Ravensburg wieder eine Aktion statt. Der Arbeitskreis Illegale Drogen, dem unterschiedliche Fachdienste aus dem regionalen Suchthilfenetzwerk angehören, veranstaltete eine gemeinsame Gedenkfeier am Ravensburger Bahnhof.

Der erste Nationale Gedenktag für verstorbene Drogengebrauchende wurde 1997 von der Mutter eines durch Drogen verstorbenen jungen Mannes aus Gladbeck ins Leben gerufen. Bis heute hat der Gedenktag an Aktualität nichts verloren: So wurden im Jahr 2022 bundesweit 1990 Menschen verzeichnet, die durch illegale Drogen verstorben sind. Diese Zahl bedeutet einen neuen Höchststand nach 21 Jahren.

Anlässlich des Gedenktags wurde in Ravensburg ein Stand aufgebaut, an welchem neben kostenlosem Essen und Getränken auch Flyer, unter anderem zum Thema Suchterkrankung und Safer Use, verteilt wurden. Daneben standen Mitarbeitende der Arkade Bereich Streetwork, des Dornahofs Württemberger–Hof, des ZfP Süd–Württemberg und der Caritas Suchthilfen als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für unterschiedliche Fragen und Anliegen zu Verfügung. Zudem bestand auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, dem Gedenken an die verstorbenen Angehörigen, Freunde oder Bekannten eine persönliche Note zu verleihen: Am Bild eines Baumes haben viele Menschen bunte Notizzettel mit Wünschen und persönlichen Worten befestigt.

Die Veranstaltung erzielte die gewünschte Wirkung. Viele Personen, unabhängig davon, ob sie selbst von der Thematik betroffen sind oder nicht, haben die Chance zur Teilnahme und zu einem interessierten Austausch ergriffen.