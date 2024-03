Gartenbauverein bietet vielfältiges Jahresprogramm

Vielfältiges Jahresprogramm, solide Kassenlage, Sommersausflug zur Landesgartenschau in Wangen und ein interessanter Vortrag über das Thema „Darmgesundheit“.

Hildegard Volk, 1. Vorsitzende, freute sich über die vielen Mitglieder, die der Einladung zur Hauptversammlung des Gartenbauvereins Haisterkirch am 21.03.2024 gefolgt waren. Neben dem ausführlichen Tätigkeits- und Kassenbericht und der einstimmigen Entlasung der Vorstandschaft, gab die Vorsitzende das Ziel des diesjährigen Ausflugs bekannt. Der Verein wird 'obligatorisch' am 18. Juni 2024 die Landesgartenschau in Wangen besuchen.

Dem offiziellen Teil folgte ein sehr lehrreicher Vortrag von Bettina Schmidt, Oecotrophologin und Mitarbeiterin im Ernährungszentrum Bodensee-Oberschwaben, mit dem Thema „Darm gut - alles gut“. Den Zuhörern wurde aufgezeigt, welche Rolle der Darm für die Gesundheit und vor allem auch für das Immunsystem des Menschen spielt und wie wir mit einer ballaststoffreichen Ernährung unseren Darm untersützen können.

Am Ende der Veranstaltung durften alle ein Frühlingsblümchen als Dankeschön fürs Kommen mit nach Hause nehmen.