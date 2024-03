FV Ravensburg U13 erfolgreich bei der WFV-Hallenrunde

Los ging es in der 2. Runde in Neuravensburg, bei der man sich mit voller Punktzahl für das Bezirksfinale in Baienfurt qualifizierte. Dort warteten dann starke Teams aus der Umgebung auf die Ravensburger. FC Wangen, VfB Friedrichshafen, SV Weingarten waren die größten Konkurrenten im Kampf um die Bezirksmeisterschaft. Im Finale setzte sich der FV dann gegen den VfB durch und nahm den Hallen-Bezirkspokal mit nach Hause.

Anschließend ging es in Biberach weiter um die Qualifikation für das Verbandsfinale. Hier bissen sich die Jungs durch eine harte Gruppenphase gegen die TSG Balingen und zogen das Ticket in Richtung Finale.

Runde fünf, in Sulzbach. Die acht besten Hallenteams aus Württemberg wollten sich in der Sulzbacher Halle um den Wimpel für den Verbandspokal messen. Auf dem Parkett standen unter anderem der SGV Freiberg, VFR Aalen, SV Böblingen, MTV Stuttgart und aus dem Bezirk Bodensee wieder der VfB Friedrichshafen.

Nach einer starken Gruppenphase war im Halbfinale Schluss. Im Spiel um Platz 3 schlug man dann aber noch den VfR Aalen mit 2:0 und landete auf Platz 3 der Hallenmeisterschaft. Verbandsmeister wurde am Ende der SGV Freiberg.