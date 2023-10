FV Altshausen wählt neuen Kassier und drei zweite Vorstände

In seinem Rechenschaftsbericht gab der 1. Vorstand Martin Kiem einen Überblick über die geleisteten Aktivitäten des Vereins in dem Jahr 2022.

2022 konnten zwar wieder die Saisonspiele im Freien durchgeführt werden, doch einige Veranstaltungen mussten zu Jahresbeginn nochmals wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Nach einem kurzen sportlichen Rückblick beschrieb Vorstand Martin Kiem die sportlichen Ziele des Vereins für die laufende Saison. So ist aufgrund der Strukturreform der Klassenerhalt das Hauptziel der ersten Mannschaft.

Baulich plant der Verein die Sanierung der Toiletten sowie die Umrüstung der Flutlichtanlage auf eine LED-Beleuchtung und die Erneuerung der Heizungsanlage im Sportheim.

Kassier Klaus Pfaff gab in seinem Vortrag einen ausführlichen Einblick in die Vereinsfinanzen. Er konnte einen Gewinn ausweisen, der aber aufgrund der aktuell stark gestiegenen Energiepreise geringer ausfiel. Die geplanten Projekte in den kommenden Jahren werden erhebliche Kosten verursachen, wodurch der Kassenstand dann deutlich reduziert wird. Die Kassenprüfer Rainer Staudacher und Alexander Jelly bescheinigten Klaus Pfaff eine korrekte Kassenführung.

Jugendleiter Daniel Linsenbold berichtete über die Aktivitäten der Jugendabteilung. Erneut wurde wieder das das Intratec-Fußball-Camp veranstaltet. Im Sommer des Jahres 2023 hat der SV Hoßkirch die Zusammenarbeit in der Jugend-Spielgemeinschaft aufgekündigt und bildet nun mit dem FC Ostrach einen neue Spielgemeinschaft.

Bürgermeister Patrick Bauser nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor. Diese wurde einstimmig von der Versammlung angenommen.

Bei den Neuwahlen wurde Vorstand Martin Kiem mit einer überwältigenden Mehrheit erneut gewählt. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden teilen sich die neugewählten Stefanie Koß, Martin Heutele und der bisherige 2. Vorstand Jonathan Sigmund. Sven Fritzen trat nicht mehr als 2. Vorstand an. Anstelle des bisherigen Kassiers Klaus Pfaff wurde Laura Hirschle einstimmig gewählt. Bei der Jugendleitung wurden Daniel Linsenbold und sein Stellvertreter Stefan Abt in ihren Ämtern bestätigt.

Bei den anderen Ausschussämtern gab es nur eine Veränderung. Alexander Abt ersetzt jetzt Klaus Rimmele als Geschäftsführer. Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf der Vereinshomepage fva09.de