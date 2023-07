Fußballcamp des SV Reute mit neuem Teilnehmerrekord

Freitagnachmittag war der Auftakt für 90 Kinder (8—14 Jahre) und 22 Betreuer (inklusive Orga–Team um Martin Fehr) in das diesjährige Camp beim SV Reute. Los ging’s mit dem Bezug der aufgebauten „Zeltstadt“ mit anschließendem freiem Spielen und Abendessen (Schnitzel mit Pommes zubereitet von „Meisterkoch“ Zvoni Zukic). Nach dem Abendessen ging es dann an die Einteilung der neun Teams. Hier wurde darauf geachtet, dass jeweils sämtliche Altersklassen in einer Gruppe unterkommen — mit dem Hintergedanken, dass sich die Kinder über die Altersgrenzen hinweg kennenlernen. Danach begann der 1. Teil der Camp–Olympiade — es galt Gruppennamen zu suchen und ein Gruppenwappen auf Holzschilder zu bemalen.

Der Samstag startete bereits früh mit den ersten wachen Kindern, einige der jüngeren Betreuer boten spontan Frühsport an. Nach stärkendem Frühstück wurde der Rest der Camp–Olympiade absolviert. Alle Kinder gaben sich dabei richtig Mühe, um eine möglichst hohe Punktzahl für das Team zu erreichen. Nach dem Mittagessen wurde eine Mini–WM mit 12 Mannschaften ausgelost und die Kinder konnten ihr Fußball–Können unter Beweis stellen. Abends trafen dann die Eltern auf dem Sportplatz ein. Erstes Highlight mit den Eltern war das Elfmeterschießen mit je einem Elternteil und einem Kind. Danach stand bereits das Küchen– und Grillteam bereit und es gab Leckeres vom Grill, die Eltern brachten allerlei Salate und leckere Nachspeisen mit. Rund 200 Eltern, Geschwister und Verwandte ließen sich das Event nicht entgehen, die Atmosphäre war phänomenal und sehr familiär. Am späteren Abend gab es noch eine Fackelwanderung zum Wasserreservoir sowie für die älteren Kinder ein Horrorkabinett in der Durlesbachhalle.

Am Sonntag gab’s gegen 9:00 Uhr ein letztes gemeinsames Frühstück und dann wurden die Kinder auch schon wieder in die liebevollen Hände der Eltern übergeben. Die Camp–Leitung des SV Reute möchte sich an dieser Stelle bei allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Die Organisatoren konnten sich rund um das Camp über viele helfende Hände und tatkräftige — auch finanzielle — Unterstützung aus der Ortschaft Reute–Gaisbeuren sowie von Vereinsmitgliedern freuen. Bei den Anwohnern rund um das Sportgelände möchte sich der SV Reute von Herzen für das entgegengebrachte Verständnis bedanken.