Fünftes Möllenbronner Hestadagar: ein Turnier für Groß und Klein

Am 14. Oktober machten sich rund 100 Teilnehmer auf den Weg zum Islandpferdehof Möllenbronn auf dem bereits zum fünften Mal das Möllenbronner Hestadagar ausgetragen wurde. Ein Hestadagar ist ein besonderes Turnier, bei dem eben nicht der Sieg und Erfolg im Vordergrund steht, sondern die Freude an unseren Pferden, harmonische Ritte und das gute Miteinander. Teilnehmen können alle Reiter von Klein zu Groß, Turnierneuling, Freizeitreiter oder erfahrener Turnierreiter. Es geht einfach um das Erlebnis und das Feiern des gemeinsamen Hobbys und unserer wundervollen Pferde.

In den verschiedensten Prüfungen auf Oval- und Passbahn, dem Reitplatz und in der Reithalle zeigten die Teilnehmer viele schöne Ritte und hatten eine Menge Spaß am und mit ihren Pferden. Genau darum ging es nämlich an diesem Tag: Der Spaß an unseren Islandpferden, das gegenseitige Anfeuern, miteinander über die schönen Ritte und eigenen Fortschritte freuen. Den ganzen Tag über herrschte eine super Stimmung und jeder freute sich mit jedem, trotz zwischenzeitlichem Gewitter und dadurch bedingter kurzer Pause. Auch für das leibliche Wohl wurde natürlich gesorgt und so musste dank leckeren Crêpes, einer großen Kuchenauswahl, Kürbissuppe, Flammkuchen und weiteren Leckereien niemand hungrig Nachhause fahren.

Neben den viele Islandpferden, die am Start waren, begegnete man an diesem Tag auch ein Minishetty und zwei Großpferde, die in der Schau im Dressurviereck an den Start gingen. Morgens startete der Prüfungstag auf der Ovalbahn mit den Gangprüfungen, also Drei-, Vier- und Fünfgang sowie dem Teamviergang. Danach ging es mit der Geschicklichkeit, Dressur und Schau im Dressurviereck, bei der jedes mal wirklich toll anzusehen ist, wie kreativ die Teilnehmer sind und was für tolle Schaunummern sie sich einfallen lassen haben, weiter. Mittags stand dann der Aufmarsch aller Teilnehmer auf dem Programm, bei dem auch die ersten Prüfungen geehrt wurden. Alle Teilnehmer kamen gemeinsam in die Ovalbahn, was einfach ein schönes Bild ergab. Die ersten Sieger und Platzierten freuten sich über ihre Schleifen, Pokale und Sachpreise. Als nächstes auf dem Programm stand die Spaß-Team-Challenge ohne Pferd, die verschiedenen Rennen, die Führzügelklasse und die Töltprüfungen.

Nach der letzten Siegerehrung des Tages fuhren alle Teilnehmer nach einem langen, aber sehr schönen Tag wieder glücklich nachhause.