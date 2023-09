Fünf Wochen Kanada ‐ ein Schüleraustausch macht’s möglich!

Kurz vor Ende der Sommerferien sind acht Schülerinnen und Schüler, die am Gymnasium St. Konrad in die elfte bzw. zwölfte Klasse gehen, für einen fünfwöchigen Austausch ins kanadische Winnipeg geflogen. Dort besuchen sie bis Anfang Oktober am River East Collegiate verschiedene Kurse und lernen das kanadische Schulsystem kennen. Begleitet wurden sie während der ersten Woche von ihrem Schulleiter Martin Wotke, sowie den beiden Englischlehrern Claudia Grünbaum und Tobias Weigold. „Wir freuen uns sehr, dass wir im vergangenen Jahr eine neue Partnerschule in Kanada gewinnen konnten und erhoffen uns von dem nun jährlich stattfindenden Austausch viele neue Möglichkeiten für unsere Schülerinnen und Schüler“, freut sich Martin Wotke, Schulleiter des Gymnasiums St. Konrad.

Der Austausch war zustande gekommen, nachdem bereits im vergangenen Dezember eine Delegation kanadischer Lehrkräfte und der lokalen Schulbehörde des Schulbezirks Ravensburg und das Gymnasium St. Konrad besucht hatten. „Von Anfang an war die Stimmung unter den deutschen und kanadischen Kollegen sehr gut, regelrecht freundschaftlich. Es hat sich direkt so angefühlt, als würden wir uns schon Jahre kennen“, erinnert sich Claudia Grünbaum, die über eine ehemalige Referendarin den Kontakt nach Kanada organisiert hatte und so den Stein ins Rollen brachte. „Auch in Kanada selbst wurden wir sehr herzlich begrüßt. Gemeinsam mit den kanadischen Lehrkräften Liz Kurtz und Anita Stepaniuk haben wir verschiedene Sehenswürdigkeiten der Stadt besucht und natürlich auch die Schule kennengelernt“, ergänzt ihr Kollege Tobias Weigold. „Auch für uns ist dieser Austausch eine neue Erfahrung, die wir nicht missen möchten.“ Während die deutschen Lehrkräfte inzwischen wieder in Ravensburg sind, erleben die Austauschschüler die faszinierende Natur Kanadas hautnah. In der vergangenen Woche konnten sie mit ihren Gastfamilien sogar Nordlichter beobachten. Der Gegenbesuch aus Kanada ist für März 2024 geplant.