Führungswechsel im Schneelaufverein Ravensburg

Am 13. Juli fand die Jahreshauptversammlung des Schneelaufvereins Ravensburg statt, bei der zahlreiche Mitglieder und Gäste zusammenkamen, um einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr zu werfen und mit der Neuwahl des gesamten Vereinsvorstandes eine wichtige Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Unter den Gästen der Erste Vorsitzende des Sportverbandes Karlheinz Beck, der Ehrenvorsitzende des Sportverbandes Rolf Engler sowie Stefan Goller–Martin, Leiter des Amtes für Bildung, Schule und Sport. Der Erste Vorsitzende stellte in seinem Bericht die Erfolge und Fortschritte des Vereins im Jahr 2022 heraus und dankte allen Funktionsträgern für ihr Engagement und ihren Einsatz. Die Kurzberichte aus den Ressorts Ski Alpin, Mountainbike, Skischule Ravensburg, Jugend, Senioren, Frauen und Hütte rundeten den Rückblick mit Bildern und vielen Erfolgen der Sportlerinnen und Sportler ab.

Unter der Leitung des Ersten Vorsitzenden des Sportverbandes, Karlheinz Beck, wurde die gesamte Vorstandschaft von der Versammlung entlastet. In seinem Grußwort für den Sportverband stellte Beck die Erfolge des Vereins unter der Leitung von Oberhofer heraus. Oberhofer habe es in den 19 Jahren seiner Führung geschafft, den Verein laufend und nachhaltig zu entwickeln. Er, so Beck weiter, verstand es, Menschen in den Verein zu führen und für den Verein zu begeistern. Insoweit sei Oberhofer im besten Sinne ein „Menschenfänger“ gewesen. Beck danke Oberhofer im Namen des Sportverbands für seine Arbeit.

Ein zentraler Punkt nahm die Neuwahl des Vorstandes bei der Versammlung ein, war doch bekannt, dass Oberhofer nach 19 Jahren sich als Vorsitzender nicht mehr zur Wahl stellt. Rolf Engler, Ehrenvorsitzender des Sportverbandes moderierte durch die Wahl. In seiner Begrüßung stellte auch er die Verdienste Oberhofers für den Verein seit 2003 und seit 2007 als Erster Vorsitzender heraus. In der Neuwahl wurde Anja Pohl als neue Erste Vorsitzende einstimmig gewählt. Pohl ist keine Unbekannte im Verein und bereits vielfältig im Verein in Erscheinung getreten. Der weitere Vorstand wurde in bisheriger Besetzung wiedergewählt. Auf Antrag des Ältestenrates des Vereins wurde Oberhofer am Ende der Versammlung von den Mitgliedern einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Man wolle mit dieser lebenslangen Ernennung, Oberhofer für seinen langjährigen Einsatz für den Verein danken.