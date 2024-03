Führungswechsel bei der KAB Baienfurt

Herr Konstantin Hummel, als 2. Vorsitzender der Kirchengemeinde Baienfurt in Vertretung von Pfarrer Bernhard Staudacher gekommen, bedankte sich ebenfalls mit einem Präsent für die großartige Arbeit, die Franz Stoppel in all den Jahren ehrenamtlich auch für die Kirche geleistet hatte. Besonders hervor hob er dabei die schweißtreibende Mithilfe am Grillstand beim Gemeindefest an Fronleichnam sowie den immensen Arbeitsaufwand vor und während der Kleidersammlung für die Aktion Hoffnung.

Die KAB-Regionalsekretärin, Frau Andrea Grabherr, bedankte sich ebenfalls für den jahrzehnte-langen Einsatz von Herrn Stoppel für die Anliegen der KAB.

Schließlich übernahm Alfons Spitzmüller die Aufgabe, Herrn Stoppel für seinen unermüdlichen Arbeitseinsatz, oftmals trotz krankheitsbedingter Behinderungen, namens der Ortgruppe Baienfurt den Dank auszusprechen. Er überreichte dem amtierenden Vorsitzenden einen mit regionalen Produkten gefüllten Geschenkkorb, verbunden mit dem Wunsch, dass er jetzt auch Zeit haben möge zum Genießen all dieser Köstlichkeiten.

Daraufhin wurde unter Leitung von Frau Schwarz das Führungsteam neu gewählt. Nach Annahme der Wahl durch die Gewählten dankte sie dem neuen Leitungsteam und wünschte ihm künftig viel Erfolg.

An diese Formalitäten schloss sich die Ehrung für 40 Jahre KAB-Mitgliedschaft von Herrn Josef Hammerstein an. Herr Stoppel dankte dem noch immer recht rüstigen 93-Jährigen für die lange Treue mit einem Präsent.

Vor dem offiziellen Sitzungsende dankte Herr Spitzmüller der Bezirksvorsitzenden mit einem bunten Strauß für ihre Mithilfe bei den Ehrungen, Wahlen und den Vorbereitungen zu dieser Mitgliederversammlung.

Im Anschluss daran bot sich bei Snacks und Getränken Gelegenheit zu Unterhaltung und Gedankenaustausch.