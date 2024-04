Frühschoppen und Kleintiermarkt

Der Kleintierzuchtverein Z391 Bad Schussenried/Bad Buchau veranstaltet am Sonntag, 7. April, in seinem Vereinsheim im „Alten Dohlenried“ in Bad Buchau einen monatlichen Kleintiermarkt. Den Kleintierzüchtern aus der Umgebung wird die Möglichkeit geboten, Tiere zu kaufen und zu verkaufen. Die Nutzung der Ausstellungskäfige ist laut Pressemitteilung kostenlos. Es müssen lediglich die veterinärrechtlichen Bestimmungen (zum Beispiel New-Castle-Impfung beim Geflügel) eingehalten werden. Direkt neben der Ausstellungshalle lädt das Vereinsheim zum geselligen Beisammensein beim Frühschoppen ein. Der Markt und das Vereinsheim sind dieses Mal von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am Samstag, 6. April, findet um 19 Uhr die monatliche Mitgliederversammlung statt. Fragen beantwortet Vorstand Peter Dangel (Telefon 07582/9334407).

