Frühlingskonzert des Musikverein Taldorf

Der Musikverein Taldorf lud am vergangenen Samstag, den 16. März, zum Frühlingskonzert in die Schussentalhalle nach Oberzell ein. Das Konzert wurde dieses Jahr unter der Leitung von vier Dirigenten mit viel Fleiß und Mühe einstudiert und souverän dargeboten.

Nach der imposanten Eröffnung mit der Ouvertüre „Choreography“ folgten abwechslungsreiche Klänge und Melodien. Mit dem Stück „Apollo 11 - Mission to the Moon“ wurde das Publikum Schritt für Schritt in den Countdown bis zur Landung auf den Mond mitgerissen. Mit dem klangvollen Pop-Song „No Roots“ und dem Konzertmarsch „Arsenal“ wurde der erste Teil des Konzertabends abgerundet.

Mit den eingängigen Songs I´ll Be There, I Want You Back, ABC und Never Can Say Goodbye, wurde mit dem Stück „Jackson 5 Medley“ der zweite Konzertteil eröffnet, bevor unser Franz Litz nach vielen Jahren sein Amt als Vizedirigent mit einem Solo für Trompeten mit dem Titel „Trompetensterne“ und der Bravour Polka „Das ist mein Leben“ abgab und ein letztes Mal die Kapelle dirigierte. Wir bedanken uns recht herzlich für sein jahrelanges Engagement als Dirigent und Vizedirigent. Die kraftvolle Hymne „This is me“, aus dem Film The Greatest Showman, zauberte eine faszinierende Musicalatmosphäre in die Schussentalhalle.

Mit dem Konzertmarsch „Edler Magellan“ setzten die Musikerinnen und Musiker nach den Zugaben „Seekraft“ und „Abendmond“ einen großartigen und besonders emotionalen Schlusspunkt. Neben den musikalischen Höhepunkten durften wir auch zwei unserer aktiven Musikanten für 20 und 40 Jahre Blasmusik ehren.

Nach einem erfolgreichen Konzertabend sagen wir Dankeschön an unsere zahlreichen Besucherinnen und Besucher und bedanken uns herzlich bei allen Helferinnen und Helfern und Unterstützerinnen und Unterstützern rund um den Konzertabend sowie bei den Musikerinnen und Musikern für die konzentrierte Probenarbeit und das sehr gelungene Konzert. Ein besonderer Dank gilt unseren Dirigenten Thomas Riether, Franz Litz, Sebastian Eppler und Patrick Lang ohne die ein solches Konzert nicht möglich gewesen wäre.