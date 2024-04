Frühjahrsmodenschau zieht viele an

Volles Haus: Eine Modenschau mit der aktuellen Frühjahrs- und Sommerkollektion hat kürzlich zahlreiche Gäste in den Wohnpark am Schloss in Bad Waldsee gelockt. Ehrenamtliche Models haben vor allem bequeme Alltagsmode von elegant bis sportiv gezeigt.

Rund 120 Zuschauerinnen und Zuschauer haben in Bad Waldsee gespannt verfolgt, wie die sechs Models über den Laufsteg spaziert sind. „So viele Gäste hatten wir noch nie bei einer Modenschau“, sagt Wohnparkleiterin Laura Heber. „Es war eine tolle Stimmung im Wohnpark.“ Die Wohnparkleiterin hat den Nachmittag moderiert und die verschiedenen Outfits kommentiert.

Alla Hanft, Inhaberin der Boutique „Mode Ecke“ in Bad Waldsee, hatte die Kleidungsstücke ausgewählt: Angesagt sind aktuell kräftige Farben wie Kiwigrün, Orange und Hellblau.

Dazu kommt viel Beige-Grau, zum Beispiel bei den Hosen. Bei der Modenschau waren auch die passenden Accessoires, wie Handtaschen, Schals und Modeschmuck, zu sehen. Für die musikalische Umrahmung mit Gitarre und Gesang sorgte Musiker Alwin Linne aus Bad Waldsee. Das Café-Team des Wohnparks am Schloss in Bad Waldsee hat die Gäste mit Kaffee und leckeren Kuchen bewirtet.