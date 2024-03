Versteigerung nach 50 Jahren: Feuerwehrautos suchen neue Besitzer

Mit einem ohrenbetäubenden Jaulen ertönt die Sirene des LF8, als Feuerwehrmann Josef Schnetz den Oldtimer aus seinem Tiefschlaf weckt. „Einige Jahre steht das Löschfahrzeug gemeinsam mit zwei weiteren Fahrzeugen nun schon herum“, sagt Schnetz. Nun sollen sie versteigert werden.

Viele Erinnerungen hat Josef Schnetz an die Feuerwehrautos. Sie unterstützten beim Löschen von Bränden, bei Unwettern oder auf Reisen. Nun werden die Oldtimer versteigert. Viele Erinnerungen hat Josef Schnetz an die Feuerwehrautos. Sie unterstützten beim Löschen von Bränden, bei Unwettern oder auf Reisen. Nun werden die Oldtimer versteigert.

Viele Erinnerungen hat Josef Schnetz an die Fahrzeuge, zwei von ihnen sind Baujahr 1976. So erinnert sich Schnetz an „Ausfahrten zum Titisee und die Besichtigung des Feuerwehrheims.“ Auch den mittlerweile verstorbenen Ehrenkommandant Robert Schnetz habe man auf den Fahrten besucht. Doch die Fahrten seien alles andere als bequem gewesen, sagt der Fronreuter. Denn zum Sitzen gab es für die Mannschaft nur zwei Bänke aus Holz. „Da tat der Hintern schon etwas weh“, sagt Schnetz und lacht dabei.

Bequem waren die Holzbänke auf längeren Fahrten nicht. Da tat der Hintern schon etwas weh. (Foto: Maximilian Ost )

Einsätze vom Sturmholz bis zum Brand

Mehr als 300.000 Kilometer haben die zwei Löschfahrzeuge und der Mannschaftsbus bereits auf dem Tacho. „Aber natürlich waren die Fahrzeuge nicht nur für Ausfahrten da“, sagt Schnetz. So haben er und seine Kameraden regelmäßig kleine und große Einsätze fahren müssen. Oft waren es Unfälle oder die Beseitigung von Sturmholz nach Unwettern. Aber auch kleinere Keller mussten leergepumpt werden. „200 Kilo war die Pumpe schwer. Da musste jeder ordentlich mit anpacken.“

Josef Schnetz zeigt, wo die Ausstattung im Fahrzeug ihren Platz hatte. (Foto: Maximilian Ost )

Doch auch das Löschen von Bränden war eine Herausforderung. Während in den neuen Löschfahrzeugen meist schon ein Wassertank eingebaut ist, musste mit dem LF8 erst einmal eine Wasserquelle angezapft werden. Doch nicht immer war ein Bach oder See in der Nähe. „Manchmal gab es zumindest einen Hydranten, den man mit dem LF8 anzapfen konnte.“ LF8 steht dabei für „Löschgruppenfahrzeug“ mit einer Löschpumpenleistung von 800 Liter Wasser pro Minute. Aber auch sonst sei die Ausstattung der Fahrzeuge eher unhandlich gewesen, so Schnetz und zeigt dabei auf das Lenkrad. „Eine Servolenkung gab es damals noch nicht. Das war schon sehr schwergängig.“

Bei einem Brand musste die Löschpumpe an der Vorderseite des Fahrzeugs zunächst mit einer Wasserquelle verbunden werden. (Foto: Maximilian Ost )

Statt Ausrüstung gibt es Erinnerungen

Dann öffnet er eine Seitentür und zieht eine hölzerne Vorrichtung aus dem Fahrzeug, auf der ursprünglich Ausrüstungsgegenstände zur Technischen Hilfeleistung gelagert wurden. „Damals war’s noch aus Holz. Mittlerweile ist das in den neuen Löschfahrzeugen alles aus Aluminium.“ Auch eine in die Jahre gekommene Ausrüstungsliste klebt an der Seite. Darauf ist zu erkennen, welche Ausrüstungen mit an Board sein mussten. Darunter eine Brechstange, eine Holzaxt und ein Abschleppseil. Das alles sei bei der Versteigerung der Fahrzeuge nicht dabei. „Dafür aber jede Menge Erinnerungen“, sagt Schnetz.

Auf einer Liste konnten die Feuerwehrleute überprüfen, welche Gegenstände beim Einsatz nicht fehlen durften. (Foto: Maximilian Ost )

Noch bis zum Ostersonntag können Interessierte an der Versteigerung teilnehmen. Aktuell liegt das Gebot für einen der Lösch-Oldtimer bei 4100 Euro. Und auch an den anderen zwei Fahrzeugen ist mit Blick auf die aktuellen Gebote das Interesse groß.

Ich habe schon gehört, dass einige Interessenten das Fahrzeug für Kanufahrten benutzen wollen. Josef Schnetz

„Hinten hängen sie einen Anhänger dran, oben dann das Kanu drauf.“ Doch auch zu Wohnwagen wollen einige Interessenten die Oldtimer umbauen, weiß Schnetz. Mit dem Erlös sollen neue Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige Feuerwehr gekauft werden.

Er hofft, dass die Fahrzeuge in gute Hände kommen und die neuen Besitzer auch nach der Versteigerung die Feuerwehr Fronreute auf dem Laufenden halten, was aus den Feuerwehrautos geworden ist.