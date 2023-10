Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 27.000 Euro ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Sonntagmittag gegen 15 Uhr in der Bauhofstraße in Fronreute entstanden. Das teilt die Polizei mit. Ein 19-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Bauhofstraße in Fahrtrichtung Blitzenreute und kam im Einmündungsbereich zur Straße Biegenburg aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß er mit dem Opel eines 30-Jährigen zusammen, der nach rechts in die Bauhofstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden, verletzt wurde aber niemand. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten die Wagen abgeschleppt werden.