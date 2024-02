Unfälle nach Straßenglätte bei Baienbach und Kofeld

Zwei Unfälle aufgrund von Straßenglätte ereigneten sich am Dienstagmorgen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 6 Uhr kam die 41-jährige Fahrerin eines Toyota auf der K 7962 bei Baienbach in einer Linkskurve ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam der Wagen am Beginn eines angrenzenden Waldstücks zum Stehen. Während die Frau unverletzt blieb, wird der entstandene Schaden am Pkw auf rund 10.000 Euro geschätzt. Kurz nach 8.30 Uhr geriet der 27-jährige Fahrer eines KIA auf der L 324 bei Kofeld bei Eisglätte ins Schleudern und auf die Gegenfahrspur. Dort prallte er in eine Leitplanke, wodurch insgesamt ein Sachschaden von rund 17.000 Euro entstand. Auch hier blieb der Verursacher unverletzt.