Direkt am Eingang der Bäckerei Schmalegger Beck in Staig stand sie, die etwa 1,5 Meter große Brezel aus Holz - jetzt wurde sie gestohlen. Bäckerei-Inhaberin Stefanie Müller hofft auf das schlechte Gewissen des Diebes, denn die Brezel hat einen großen emotionalen Wert für sie. Sie wurde individuell von einem Künstler zur Eröffnung des Ladens vor fast zehn Jahren aus einem Holzstamm gesägt.

Geplanter Raub oder Zufall

In der Nacht von Freitag, 15., auf Samstag, 16. März, haben Unbekannte die zur Dekoration vor der Tür an der Straße Blitzenreuter Steige aufgestellte Brezel samt Sockel mitgehen lassen (die SZ berichtete). „Entweder, das wurde geplant, oder jemand kam zufällig mit viel Platz im Auto vorbei. Die Brezel wiegt locker 40 Kilogramm, ist mehr als einen Meter hoch und hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern“, sagt Stefanie Müller.

Schlimm sei das vor allem, weil die Holzbrezel eine Sonderanfertigung von einem Künstler war, der sie der Bäckerei-Chefin 2015 zur Einweihung geschenkt hatte. Zusammen mit einem Schmalegger-Wecken aus Holz, der jetzt einsam auf der anderen Seite der Tür steht. Beides wurde direkt aus einem Holzstamm gesägt. Müller: „Eine geklaute Blumenvase kann ich ersetzen, aber das eben nicht.“

Flyer aus Aushänge verteilt

Sie hat bereits Anzeige bei der Polizei erstattet, hat Flyer verteilt und Zettel in der Gemeinde ausgehängt. Von Kunden werde sie ständig darauf angesprochen, bisher habe sich aber niemand gemeldet, der etwas über den Verbleib des Kunstwerks weiß.

Zuerst hatte sie an Jugendliche gedacht, die die Brezel als eine Art Mutprobe davongetragen haben, doch die hätten sie vermutlich einfach irgendwo stehen lassen. Jetzt hofft Stefanie Müller darauf, dass jemand die Brezel in irgendeinem Garten entdeckt oder der Dieb ein schlechtes Gewissen bekommt und sie heimlich zurückstellt. „Ich hoffe auf das Gute im Menschen“, so Müller.

Wer Hinweise zur Brezel geben kann, kann sich direkt in der Bäckerei unter Telefon 07502/6798303 melden oder per Mail bei [email protected] - auch die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 0751/803-6666 entgegen.