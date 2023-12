Rentner warnt vor Betrug bei Wohnungsinseraten

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg warnt aktuell vor einer Betrugsmasche mit gefälschten Wohnungsinseraten. Dabei geben sich Kriminelle als seriöse Vermieter aus und versuchen so, an Daten und Geld von potenziellen Mietern zu gelangen. Ein Mann aus Blitzenreute berichtet von genau solch einem Fall. Da er Verdacht schöpfte, schickte er kein Geld, sondern ging stattdessen zur Polizei. Mit seiner Geschichte möchte er arglose Wohnungsinteressenten vor Betrügern warnen.

Friedrich Meier (Name von der Redaktion geändert) ist Rentner und unterstützte in den vergangenen Monaten seinen 25-jährigen Sohn bei der Wohnungssuche. Der Sohn lebt derzeit in München und tritt zum 1. Januar eine Stelle bei einem Unternehmen in Ravensburg an. In der Zeitung entdeckte Meier im Oktober eine passende Wohnung, die wie folgt beschrieben wurde:

45 Quadratmeter, 2 Zimmer, 550 Euro Kaltmiete inklusive Nebenkosten, mit Einbauküche, renoviert, frei ab sofort, von privat, 2 Monatsmieten Kaution.

Im Inserat war eine Handynummer angegeben. Meier rief insgesamt fünfmal an, es nahm jedoch niemand ab. „Im Nachhinein glaube ich, dass dies eine Methode war, um an möglichst viele Handynummern von Interessenten zu kommen“, sagt Meier.

Fotos sind neutral gehalten

Zwei Tage später erhielt er eine SMS mit der Aufforderung, bei noch bestehendem Interesse an der Wohnung eine Mail zu schicken. Eine Mailadresse wurde genannt. „Bis zu diesem Zeitpunkt kam mir das nicht komisch vor“, sagt Meier, der die Mail-Adresse an seinen Sohn weiterleitete, der seinerseits Kontakt aufnahm. Daraufhin erhielt sein Sohn ebenfalls eine Mail mit einem Link zu Bildern der angeblichen Wohnung. „Die Fotos waren alle sehr ansehnlich, aber neutral gehalten, so dass man nicht erkennen konnte, ob es sich um Ravensburg handelt“, erzählt Meier.

In dieser Mail gab die angebliche Vermieterin, die sich Isabelle Elisabeth Elberg nannte an, sich derzeit zum Studium in Schweden aufzuhalten. „Sie hat ihre halbe Lebensgeschichte aufgeschrieben“, sagt Meier. Auch alle weiteren Nachrichten seien „ellenlang“ gewesen. „Das sollte sicher Vertrauen vermitteln“, vermutet Meier. Die angebliche Vermieterin gab an, dass sich die Wohnung in der Gartenstraße befände. Eine Hausnummer wurde nicht genannt.

Angebliche Vermieterin will Geld

Meiers Sohn schöpfte rasch Verdacht. „Das ist eine Betrugsmasche! Die Vermieterin ist nicht in Deutschland“, schrieb er seinem Vater. Meiers Sohn und die angebliche Vermieterin schrieben noch einige Mails hin und her. „Mein Sohn spielte das Spiel noch eine Weile mit.“ Er bekundete sein Interesse an der Wohnung und wiederholte seine Frage nach der Hausnummer, die jedoch unbeantwortet blieb.

Stattdessen schlug die angebliche Vermieterin vor, für die Wohnungsübergabe extra aus Schweden anzureisen, da sie vor Ort niemanden habe, der dies für sie übernehmen könne. Allerdings benötige sie dafür eine Sicherheit, schrieb sie, und schlug Meiers Sohn vor, vorab eine Zahlung in Höhe von 2200 Euro an die Plattform Tripadvisor zu leisten. Das Geld würde angeblich erst nach der Wohnungsbesichtigung an die Vermieterin ausbezahlt werden. Sollte Meiers Sohn sich bei der Besichtigung gegen die Wohnung entscheiden, würde ihm das Geld zurückerstattet werden.

Betrugsversuch rechtzeitig erkannt

Meiers Sohn brach daraufhin den Kontakt ab, sein Vater zeigte den Fall bei der Polizei in Ravensburg an. Der Beamte machte Meier jedoch keinerlei Hoffnung auf Ermittlungserfolg. Die Betrüger würden im Ausland sitzen, ganze Callcenter seien in die Betrugsmasche eingebunden und bestens organisiert. „Der Beamte hat gesagt, der Trick sei Gang und gäbe im ganzen Land.“

Und tatsächlich: Wer die Begriffe „Tripadvisor Betrug Wohnung“ bei Google sucht, landet unter anderem auf der Seite des Landeskriminalamts Niedersachsen, das dutzende ähnlicher Fälle beschreibt.

Meier und sein Sohn hatten Glück. Sie schöpften rechtzeitig Verdacht und hatten keinen Schaden. Aber Meier befürchtet, dass vor allem ältere Menschen auf derlei Betrugsmaschen hereinfallen könnten.

Das raten Landeskriminalamt und Polizei: