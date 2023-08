Fahrzeug brennt aus – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht auf Samstag ist in Blitzenreute ein Fahrzeug vollständig ausgebrannt, das teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit.

Polizei und Feuerwehr wurden kurz nach Mitternacht zu dem brennenden Audi auf den Parkplatz der Sporthalle in der Bauhofstraße gerufen. Die Wehrleute löschten den Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus. Sachdienliche Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 0751/8033333.