Omnitah tritt beim Open Air auf

Fronreute / Lesedauer: 1 min

Stilistisch reicht Omnithas Repertoire von Jazz über Folk, Pop-Rock und Gipsyjazz bis hinzu Klassik und Ethnopop. (Foto: Veranstalter )

Die in Fronreute lebende Singer–Songwriterin Omnitah tritt am Samstag, 16. September, in Blitzenreute auf.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 08:00 Von: sz