Neue Fortbildungsreihe Demenz startet

Eine fünfteilige Fortbildungsreihe für pflegende Angehörige und Ehrenamtliche zum Thema Demenz wird ab 26. September in Fronreute und Grünkraut angeboten. Organisatorin im Auftrag des Landkreises Ravensburg ist Miriam von der Heydt, neue Leiterin des Netzwerk Demenz beim ZfP Südwürttemberg. Das Netzwerk Demenz will mit Vorträgen und Veranstaltungen die Versorgung und die Lebensumstände für Menschen mit Demenz verbessern. Dabei gilt es, Angehörige und Betreuende zu stärken, Vertrauen aufzubauen und so ein würdevolles Zusammenleben zu ermöglichen.

Bei der neuen Fortbildungsreihe, die am 26. September im Dorfgemeinschaftshaus Blitzenreute und am 27. September im Haus der Mitte in Grünkraut startet, vermitteln unterschiedliche Referentinnen und Referenten lebensnahes Wissen und alltagstaugliche Hilfe für den Umgang mit dementiell Erkrankten. Die fünf Module können entweder als Serie oder auch einzeln besucht werden und sind für pflegende Angehörige und Ehrenamtliche kostenlos.

Die Reihe umfasst Themen wie das Krankheitsbild Demenz, wertschätzender Umgang und Kommunikation mit demenzkranken Menschen sowie verschiedene Bewegungs– und Aktivierungsangebote. Außerdem gibt es viele Informationen zu Hilfen und Angeboten im Landkreis. Das Fortbildungs–Netzwerk Demenz des ZfP Südwürttemberg am Standort Weißenau ist ein Angebot des Landratsamtes Ravensburg. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung und Platzbestätigung möglich.

