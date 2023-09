Motorradfahrerin stürzt und kollidiert mit Gegenverkehr

Glimpflich ausgegangen ist laut Polizeibericht am Samstagabend ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 32 bei Fronreute. Eine 28–jährige Motorradfahrerin kam in einer Kurve zwischen Blitzenreute und Staig aufgrund einer Ölspur zu Fall und schleuderte in einen entgegenkommenden Wagen. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An ihrer Maschine entstand rund 2000 Euro Sachschaden, am Pkw beläuft sich dieser auf etwa 500 Euro. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr Fronreute kümmerte sich um die Beseitigung der Ölspur. Der Verursacher der Ölspur ist derweil unbekannt.