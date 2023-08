Lisa Fitz und Murzarella bei den „Kuhstall–G’schichta“

Der Lions–Club Weingarten präsentiert wieder die „Kuhstall–G’schichta“. Am Mittwoch, 22. November, ist Kabarettistin Lisa Fitz und am Donnerstag, 23. November, Murzarella im Dorfgemeinschaftshaus in Blitzenreute zu Gast. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Saalöffnung ist ab 18.30 Uhr. Der Erlös kommt sozialen Einrichtungen und bedürftigen Menschen aus der Region zugute, wie die Veranstalter mitteilen.

„Dauerbrenner — das große Jubiläumsprogramm“ ist das 16. Programm der Kabarettistin Lisa Fitz. Die Zuschauer erwartet Aktuelles zum Zeitgeschehen, intelligentes Kabarett, Best–of–Klassiker und Songs zur Gitarre, wie es in der Ankündigung heißt.

Bei der Music–Muppet–Comedy Murzarella gibt es „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“: Sabine Murza alias Murzarella lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern singen. Und das in drei verschiedenen Stimmen. Die selbstbewussten Puppen genießen ihren Auftritt, doch auch Murzarellas Welt ist die Bühne und so gibt die vielseitige Profisängerin ordentlich Gas als Rockröhre, Popdiva und Chansonette.

Karten zu 26 Euro gibt es im Vorverkauf in der VR–Bank, Kirchstraße 6 in Weingarten, Telefon 0751/50060; Volksbank Altshausen eG, Geschäftsstelle Blitzenreute, Telefon 07584/296115; Achtal–Apotheke Baienfurt, Ravensburger Straße 6, Telefon 0751/5069440; Hubertus–Apotheke, Dorfplatz 1 in Baindt, Telefon 07502/911035; per Mail an [email protected] und unter www.kuhstallgschichta.de.