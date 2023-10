Letzte Führung vor dem Winter über den „Tod im Moor“

Die letzte Führung in dieser Saison zum Thema „Tod im Moor“ ist in der Blitzenreuter Seenplatte am Sonntag, 29. Oktober, geplant. Gästeführer ist Detlef Stoll. Bei einem Spaziergang im begeben sich die Teilnehmer auf die Spuren alter Sagen und Mythen rund ums Moor. Sind es wirklich nur Schauermärchen, wenn die Alten hinter vorgehaltener Hand über Wiedergänger oder Aufhocker berichteten? Fast tausend Moorleichen wurden über die Jahrhunderte hinweg in Mitteleuropa gefunden. War es Unfall, Freitod oder gar Mord? Jeder Tote erzählt seine eigene Geschichte, die es zu entschlüsseln gilt. Manchmal gelingt es die Sprache zu verstehen und so einen Einblick in das Leben der Verstorbenen und ihren Tod zu erhalten. Wissenschaft und Mythen können dabei helfen. Die Wegstrecke beträgt etwa sechs Kilometer; die Führung dauert rund zweieinhalb Stunden. Gutes Schuhwerk wird empfohlen. Als gemütlicher Abschluss ist die anschließende Einkehr in einer Gaststätte möglich. Los geht’s um 14:30 Uhr am Parkplatz beim Häcklerweiher. Der Parkplatz am Häcklerweiher liegt an der B32 zwischen Blitzenreute und Vorsee. Für Kinder bis 14 Jahren sind die Führungen kostenlos, Kinder ab 15 Jahren und Erwachsene bezahlen vier Euro. Infos über die Blitzenreuter Seenplatte sind auch zu finden unter: www.zwischenschussenundseen.de