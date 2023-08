Giftpflanzen und Giftschlangen erkunden

Um „Giftpflanzen und Giftschlangen im Gebiet der Blitzenreuter Seenplatte“ geht es am Sonntag, 13. August, bei einer geführten Wanderung. Gästeführer Manfred Traub zeigt den Teilnehmern eine stattliche Anzahl von Giftpflanzen mit und ohne Beeren und erzählt interessante Geschichten über ihre Namen und Wirkung auf den menschlichen Organismus.

Ob den Wanderern bei dieser Führung eine Kreuzotter begegnet, ist eher unwahrscheinlich, aber nicht ganz auszuschließen. Die Streckenlänge beträgt rund sechs Kilometer. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz beim Häcklerweiher, Ende gegen 17 Uhr. Der Parkplatz am Häcklerweiher liegt an der B 32 zwischen Blitzenreute und Vorsee. Für Kinder bis 14 Jahren sind die Führungen kostenlos, Kinder ab 15 Jahren und Erwachsene zahlen vier Euro.