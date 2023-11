„Von den ursprünglich acht Teilnehmerpaaren sind nach der zweiten Folge nun noch fünf übrig. Ich freue mich, dass ich auch in Folge drei dabei bin, denn mein Ziel war es von Anfang an, bloß nicht als einer der ersten auszuscheiden“, verrät Peter Löser.

Der Hundetrainer aus Fronreute nimmt an der TV-Show „Der Hundetrainer-Champion“ teil, die sonntags ab 17.55 Uhr auf Sat 1 gezeigt wird. „In der ersten Ausstrahlung war ich so gut wie gar nicht zu sehen, in der zweiten Folge war es dann ein wenig mehr, aber nicht wesentlich“, erzählt der 55-Jährige. Dafür gebe es eine ganz einfache Erklärung, wie er verrät.

Das Format fokussiere sich auf zwischenmenschliche Konflikte. Je mehr Dramen sich am Set abspielten, desto öfter seien die beteiligten Teilnehmer in der Sendung zu sehen. Nach der zweiten Folge, die sich der erfahrene Hundetrainer gemeinsam mit seiner Familie und Freunden angesehen hat, sei er doch etwas enttäuscht.

Die Fachkenntnis sei wohl doch nicht das Wichtigste, was in diesem TV-Format herausgestellt wird.

Man merkt, dass besonders die Hundetrainer-Hundehalter-Paare zu sehen sind, die es während des Drehs schwer miteinander hatten, bei denen es emotional gekracht hat“, erzählt der erfahrene Hundetrainer.

Warum Löser enttäuscht ist

Der Zuschauer könne recht schnell selbst entdecken, wer welche Klischees erfülle und dementsprechend viel Anteil an der Sendezeit habe. Dies finde er schade, da er sich stets angestrengt habe, fachliche Qualität abzuliefern. Wie komplex manche Übungen von ihm und auch von seinen Mitstreitern aufgebaut wurden, wurde seiner Meinung nach in den bisher ausgestrahlten Folgen noch nicht richtig thematisiert. Er wünsche sich, dass Hundehalter beim Anschauen der TV-Show etwas für sich mitnehmen und lernen können.

„Für mich ist es bisher eher enttäuschend. Vielleicht wird es ab Folge drei anders“, erhofft sich Peter Löser. „Ich habe mit meiner zugeteilten Hundehalterin Pascale recht schnell eine gute Ebene gefunden, auf der wir uns trainingstechnisch gut verstanden haben. Es gab bei uns kein Rumgebläre, wie man auf Schwäbisch sagt, und es wurden bei uns auch keine Phobien exzessiv ausgelebt“, so Peter Löser.

Kein Mann der Dramen

Er selbst habe mit seiner Teampartnerin harmonische Trainings und Challenges durchführen können. Zu keiner Zeit habe er sich vor der Kamera hinreißen lassen, sich negativ über seine Teamkollegin Pascale oder andere Mitstreiter zu äußern, geschweige denn, künstlich Dramen zu erzeugen. „Ich wollte auch nach dem Dreh noch aufrichtig in den Spiegel schauen können. Man hat bei den Interviews schon gemerkt, dass diese darauf abzielten, Konflikte und Emotionen zu erzeugen“, berichtet er. Darauf habe er sich jedoch nicht eingelassen.

Natürlich habe es ab und an Unstimmigkeiten gegeben. Es sei aus seiner Sicht absolut normal, dass während des wochenlangen Drehs auf engem Raum, ohne Familie und Freunde und ohne eigene Hunde manchmal die Nerven blank liegen. Diese Situationen habe er jedoch mit seiner Teamkollegin Pascale unter vier Augen geklärt und nicht vor laufender Kamera. Jemanden vorzuführen sei absolut nicht seine Art. „Freunde, die sich die bisherigen Ausstrahlungen angesehen haben, meinten, dass ich im Fernsehen genauso rüberkomme, wie ich auch im echten Leben bin. Authentisch zu bleiben, war mein Ziel und es freut mich, dass ich darin bestätigt wurde“, so der erfahrene Hundetrainer.

Drohne macht Hund Angst

Widmet sich Peter Löser in seinem Berufsalltag auch gerne großen, kräftigen Hunden, so wurde ihm in der TV-Show ein kleinerer Hund zugeteilt. Die 27-jährige Hundehalterin Pascale trat mit ihrer knapp vier Jahre alten, weißen Mittelspitz-Hündin Whity an. „Whity ist extrem sensibel und feinfühlig, aber auch gleichzeitig mutig. Das bedeutet, wenn sie Angst hat, geht sie nach vorne und bellt“, erzählt Peter Löser. Auch eine Insektenphobie habe den Dreh schwierig gemacht. Es sei zum Beispiel unmöglich gewesen, den Hund per Drohne zu filmen, da die Geräusche einem Insekt glichen und den Hund in größte Panik versetzten.

„Whity hat vor Insekten noch mehr Angst als ich, und das will was heißen“, lacht der 55-Jährige. Die ersten zwei bis drei Tage habe er sich erst einmal das Vertrauen von Whity gewinnen müssen. Er habe die Hündin nicht bedrängt, habe Rücksicht genommen und sie zu ihm kommen lassen. „Meine Statur, männlich mit 110 Kilogramm, fasst solch ein Hund eher als Bedrohung auf als ein zierliches Mädel“, scherzt der Hundetrainer. Er habe es jedoch geschafft, Whitys Herz und Vertrauen zu gewinnen und habe erfolgreich mit ihr trainieren können.

Pascale sei ein Neuling bezüglich Hundetrainings. Sie habe die Herausforderungen jedoch souverän gemeistert. Für ihn sei es wichtig gewesen, dass er seinem Anspruch an seine Arbeit gerecht werde. „Ein Hundetrainer schied aus, weil er solch eine Prüfungsangst hatte. Er kam mit dem Druck nicht klar“, erzählt Peter Löser. Er sei zufrieden, dass er selbst in jeder Situation seine Leistung gut abliefern konnte.

Es bleibt spannend

„Die Show ist eine Spiel- und Unterhaltungsshow und es ist spannend, so etwas einmal mitgemacht zu haben“, meint Peter Löser. Ob er es bis ins Finale schafft, darf er selbstverständlich noch nicht verraten. „Es bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss spannend. Aber momentan bin ich schon wieder voll in meinem Joballtag als Hundetrainer drin“, so der 55-Jährige.

Da sich der Hundeprofi recht kurzfristig nach einem anderen Hundeplatz umsehen muss, ist er aktuell auf der Suche nach einem leerstehenden Gebäude, zum Beispiel eine Scheune, welche er für seine Zwecke selbst umbauen würde. „Ich möchte zukünftig auch eine Indoor-Trainingsmöglichkeit anbieten. Wer also etwas weiß, kann sich gerne bei mir melden“, so der Hundetrainer. Die Liebe zu den Tieren und qualitativ hochwertiges Hundetraining stehe für ihn, auch abseits des Showbiz, einfach immer an erster Stelle.

„Der Hundetrainer-Champion“ – sonntags ab 17.55 Uhr in Sat 1: Hundetrainer treten in den Wettkampf um den goldenen Futternapf und 10.000 Euro Preisgeld.