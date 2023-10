Fronhofens Voltigierer sind im Norden erfolgreich

Nachdem die Voltigiererinnen der M-Gruppe vom Reit-und Fahrverein Fronhofen im Sommer das M-Championat bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft in Zaisenhausen gewonnen haben, ist die Mannschaft mit ihrem Pferd Candy beim deutschen Voltigierpokal in Elmshorn/Schleswig-Holstein gestartet. Auch hier zeigte die Mannschaft aus Oberschwaben sehr gute Leistungen.

Die Nominierung zum deutschen Voltigierpokal war das Ergebnis der starken Leistungen in dieser Saison. Das junge Team im Alter zwischen 13und 24 Jahren bereitete sich mit ihrem Trainerteam Carina, Seline und Daniel Zembrot laut Mitteilung intensiv auf das Turnier vor, um sich mit den besten M-Gruppen aus ganz Deutschland zu messen. Drei Trainingseinheiten pro Woche zahlten sich aus.

Fronhofen schafft es in die Finalrunde

Das Fronhofener Team trat gegen die Mannschaften unter anderem aus den Landesverbänden Berlin-Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hannover, Hessen und Bayern an. Am Ende des zweiten Turniertages stand fest, dass sich Fronhofen für die Finalrunde qualifiziert hatte und unter den 15 besten Mannschaften Deutschlands stand. In einer spannenden Endrunde behielten die Sportlerinnen die Nerven, konnten ihre Leistungen auf dem Pferderücken abrufen und sicherten sich den sechsten Platz.

Der Pokal ging letztlich nach Köln-Dünnwald. Für Fronhofen trug auch das Pferd Candy maßgeblich zum Erfolg bei: In der Pferdewertung sicherte sich Longenführer Daniel Zembrot mit Candy den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Diese Sportlerinnen gingen für die Voltigiergruppe Fronhofen an den Start: Maja Bott, Ronja Dilger, Luise Gießler, Annika Hildebrand, Mara Leyh, Sarah Mohn, Svea Plate, Zoe Plate und Nele Sigurdson.