Wo Fronreute derzeit steht, und was auf die Gemeinde zukommt, hat Bürgermeister Oliver Spieß beim Neujahrsempfang im Landjugendheim Fronhofen thematisiert. Es gab auch viel Applaus beim Dank der Gemeinde für sieben bürgerschaftlich Aktive.

Kaum waren die Klänge des Musikvereins Fronhofen verklungen, machte Bürgermeister Oliver Spieß den fast 200 Gästen im Landjugendheim Fronhofen deutlich, dass es gerade in der Kommunalpolitik neben Ideen und Netzwerken auch einen langen Atem braucht, um Lösungen für die immer anspruchsvolleren Herausforderungen zu finden.

Gerade bei den Investitionen wird deutlich, dass vorab sehr viele Fragen zu klären sind. Beim nun anstehenden Neubau des Feuerwehrhauses Blitzenreute etwa ging es zunächst um die Frage, wie die Feuerwehr langfristig stimmig aufgestellt ist. Nun ist geklärt, dass es für eine große Flächengemeinde sinnvoll ist, weiter zwei Abteilungen zu haben, um alle Bereiche rasch zu erreichen. Folglich gibt es auch künftig zwei Standorte.

Zunehmende Einsätze bei Autounfällen im Blick

Auf dieser Basis baut Fronreute für Blitzenreute - auch mit Blick auf die zunehmenden Einsätze bei Autounfällen - am Ortsausgang in Richtung Altshausen. Den Termin beim Notar für den erforderlichen Grundstückskauf hat Spieß schon vereinbart. An Investitionen plant Fronreute dafür mehr als 3 Millionen Euro ein. Nach der Fertigstellung in Blitzenreute soll 2026 ein Anbau an das Feuerwehrhaus in Fronhofen erfolgen.

Ähnlich anspruchsvoll ist auch die Planung für den Schulstandort Fronhofen, die seit der Fertigstellung des Kinderhauses dort nun schon einige Jahre ansteht. Dabei ist zu klären, ob der Altbau Bestand haben soll und wie die gesetzlichen Ansprüche bei der Ganztagsbetreuung baulich umgesetzt werden können.

Die Notwendigkeit von Partnerschaften

Immer wichtiger werden auch Partnerschaften. So hat die Sigmaringer Jugendhilfeeinrichtung Haus Nazareth nun über die Schulsozialarbeit hinaus auch Aufgaben in der kommunalen Schulkindbetreuung übernommen und ergänzt dabei das Team aus Ehrenamtlichen.

Lösung für die Planung des Abwasserkanals

Kein Schaden bei der Lösungsfindung - so Oliver Spieß unter der Heiterkeit des Auditoriums - sei die familiäre Verbindung der Rathäuser in Fronreute und Berg. Dort ist seine Ehefrau, Manuela Hugger, Bürgermeisterin. Dies hat es erleichtert, eine Lösung für die Planung des Abwasserkanals von Fronhofen zur Verbandskläranlage in Kanzach in Berg zu finden. Fronreute gibt den bisherigen Standort in Fronhofen auf, da es in Kanzach eine wirtschaftlichere Lösung gibt.

Eine langfristige Lösung für sozialen Wohnraum soll auch das zweite Haus in Blitzenreute für geflüchtete Menschen darstellen, das demnächst mit bis zu 35 Plätzen öffnen wird. Dank der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde nutzt Fronreute in Fronhofen auch das Obergeschoss des früheren Kindergartens als eine weitere Flüchtlingsunterkunft.

Beratungsbedarf bei verschiedenen Projekten

Bei den Kinderhäusern wird es 2024 in Staig eine energetische Sanierung des Altbaus geben. Bei weiteren Projekten gibt es noch Beratungsbedarf, etwa für ein denkbares kleines Gewerbegebiet in Möllenbronn und ein größeres in Blitzenreute beim Festplatz, also unweit einer nach wie vor vorgesehenen Umgehungsstraße. Was Bebauungsgebiete angeht, soll 2024 eine weitere Vergaberunde in der „Breite II“ in Fronhofen starten, andere Flächen sind noch in der Planung oder der Diskussion.

2022 ging die Einwohnerzahl Fronreutes erstmals seit einem Jahrzehnt zurück, wenn auch nur leicht von 5.078 auf 5.047. In Blitzenreute leben 1872 Personen, in Fronhofen 1586, in Staig 1.380 und in Baienbach 209. Langfristig gesehen ist aber das Wachstum wesentlich, denn 1975 hat es in Fronreute nur 2.700 Einwohner gegeben.

Keine Medaille, aber Dank

In Fronreute gibt es bei den Neujahrsempfängen immer eine Ehrung verdienter Persönlichkeiten, die einen Geschenkkorb erhielten. Seit 20 Jahren gibt es eine Helfer-Vor-Ort-Gruppe für die Räume Blitzenreute und Fronhofen. Sechs Aktive des Deutschen Roten Kreuzes garantieren dabei, dass für Menschen in einer Notlage noch vor dem Rettungsdienst ein vertrautes Gesicht Erste Hilfe leistet. Bürgermeister Spieß lobte dabei insbesondere, dass die Gründer dieser Initiative diesen Dienst nach wie vor tun: Hans und Christine Breuninger, Siegfried Böse, Thomas Böse-Bloching, Peter Sieber und Klaus Resch.

Verdient gemacht hat sich auch Ralf Angerer. Er ist eine feste Größe in Fronhofener Einrichtungen wie dem Sportverein sowie beim Kinder- und Heimatfest. Ausdrücklich Dank sprach Spieß auch Hauptamtsleiterin Margot Kolbeck aus, die seit vier Jahrzehnten für alle Bürgermeister eine unerlässliche Stütze ist.