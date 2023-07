Es muss ein guter Stern über dem Einhaldenfestival stehen, denn auch diesmal ging alles trotz des unbeschreiblich launischen Sommers und ständig drohender Gewitter und Starkregen noch gut aus. Der eingeschworenen Fangemeinde tat das sowieso keinen wesentlichen Abbruch.

Bei 27 starken Sponsoren darf es nicht anders sein: Veit Hübner ist inzwischen perfekt im Herunterbeten der Spenderlitanei, keiner bleibt ungenannt. Und alle freuen sich mit ihm und seinem riesigen Team aus lauter Ehrenamtlichen, dass das Festival in diesem Jahr sein 20–jähriges Bestehen feiern kann.

Schon am ersten Tag waren über 600 Gäste gekommen, für den Donnerstag eine gute Zahl. Auch wenn die Eintrittspreise leicht erhöht werden mussten, sagt Veit Hübner, schließlich sind auch die Einkaufspreise für alles entsprechend gestiegen. Aber die Bio–Qualität ist gleich hoch und es schmeckt einfach alles besser, deshalb bilden sich auch schnell Schlangen an den Ständen.

Immer wieder gibt’s Neues

Vom Programm her sind die zwei Haupttage ganz auf die beiden Kernthemen dieses Festivals abgestimmt: Jazz und Brass, Folk und Mundart–Kabarett. Und immer wieder sind tolle Newcomer dabei, denn Gregor und Veit Hübner haben von Anfang an ein gutes Gespür für aufstrebende Talente gehabt und schauen sich bei den Wettbewerben der Musikhochschulen um.

So fanden sie auch „The Jakob Manz Project“, das den Opener zu Salsafuerte am Freitag vor etwa 1200 Gästen macht. Vier junge Leute die sich seit 2017 mehrere erste Preise erspielten, der Bandleader Jakob Manz wurde 2022 mit dem Jazz–Preis Baden–Württemberg ausgezeichnet. Alles keine Showmen, kurze Ansagen von Jakob Manz zu den meist von ihm komponierten Stücken.

Reihen füllen sich trotz Regen

Und sein Sax hat einen Sound, der einen sofort gefangen nimmt. Samtweich, begleitet nur von dem zarten Geräusch des Besens auf dem Becken (Paul Albrecht) und ein paar Tönen vom E–Bass (Frieder Klein) bei „Foglight“, dann wieder mit starkem Piano plus Keyboard (Hannes Stollsteimer) — und mehr und mehr füllen sich nun die Reihen trotz der feuchten Luft und der kurzen Regenschauer wie aus dem Zerstäuber, werden mucksmäuschenstill, gehen mit, Riesenapplaus für ein Drummersolo und ein Stück vom Pianisten „How high is the sky“ von ihrem Album „Natural Energy“.

Wie ist es möglich, dass das Saxophon diesen anschwellenden Gesang so völlig ohne Brüche mit einem unfassbaren Legato zustande bringt? Jakob Manz scheint über lange Minuten nicht atmen zu müssen, das beweist er auch noch auf einer Blockflöte, die er ebenso virtuos und heiser wie eine Panflöte bläst. Riesenapplaus, Ovationen und nach drei Zugaben lässt das Publikum die Vier gar nicht so gerne ziehen.

Sängerin aus der Karibik tritt auf

Dann kommen Salsafuerte und die Sängerin Yumarya aus Curaçao eben etwas später. Aber dafür mit noch mehr Enthusiasmus und Freude am Spiel zwischen den Stilen: seit 2004 gibt es diese Formation mit Gregor Hübner, Klaus Graf, Jerome Goldschmidt, Joachim Leyh, Veit Hübner und Claus Reichstaller, die neben ihren Instrumenten auch den Chorus machen, denn das Gesangliche ist bei diesem Latin–Salsa–Jazz immer dabei. Inzwischen sind drei Alben von ihnen erschienen.

„La tierra es nuestra madre“ singt Yumarya im ersten Song „Los soñadores“, die Träumer meint die als Babys in die USA gekommenen Immigranten. In vielen Songs von Gregor Hübner, die meist zwischen Englisch und Spanisch wechseln, sind politische Statements zu finden, die energiegeladene Stimme von Yumarya gibt diesen Texten eine authentische Intensität und einen warmen Touch. Die vermischten Rhythmen lassen mitwippen, man könnte dazu tanzen, denn Tanzen ist immer noch eine der besten non verbalen Verständigungsarten, so ist sie zu verstehen, die Musik dieser sieben Profis. Auch hier Ovationen und vier oder noch mehr Zugaben.

Und dann wird’s bayerisch

Am Tag darauf schwillt plötzlich der Publikumsstrom an, die Reihen erweitert, rechts bleibt nur noch ein Gehweg frei, Köpfe dicht an dicht, der Wahnsinn, es müssen mehr als 2000 sein. Die Menge strömt wohl auch zu „Dreiviertelblut“, hintergründig–poetischer Bayern–Folk genannt mit ebenfalls sieben Multi–Instrumentalisten, Leadsänger Sebastian Horn übernimmt auch die Ansage für die Songfolge aus ihrem neuen Album „Plié“.

Jetzt wird’s bayerisch, erstmal versteht man wenig, weil dieses Extrem–Bairisch sich krass anhört und mit viel Lautstärke auftritt, aber vielleicht auch genau deshalb viel gelacht wird. Die Band kommt jedenfalls supergut an, führt auch in zahlreichen Soli vor, was sie alles können und macht einen superguten und wild beklatschten Opener für Martina Schwarzmann, den Star des Abends, die auch schon zwei Mal hier dabei war.

Schnelle Erzählungen von Schwarzmann

Kaum zu glauben, wie rasch diese Frau mit ihren Erzählungen und Songs die Kabarettbühnen erklommen hat. Sie ist auch schon 20 Jahre im Geschäft und bleibt sich und ihrer Figur treu: wie weit die beiden sich überschneiden oder ob überhaupt, ist die Frage. Blümchenrock, Strickjacke, schwarze Strümpfe, Altweiberschuhe, Kassengestell, Haare nach hinten, diesmal ohne Strohhut, so sitzt sie mit ihrer Gitarre auf dem Schoß auf einem Stuhl auf der Bühne, zwei Stunden lang ohne Positionsveränderung. Und sie erzählt und alle hören zu, sie würden vermutlich auch noch weitere zwei Stunden zuhören, denn es hört nicht auf amüsant zu sein.

Gut, alles im oberbayerischen Idiom, aber weil sie ihre Erkenntnisse so natürlich im Redefluss aufscheinen lässt, hört sich alles nicht nur verständlich, sondern auch Grobes ziemlich gesittet an. Das muss man erst mal können, die Schmunzler und die Johler gleichzeitig zu bedienen. Unmöglich, diese Fülle an Alltagsglossen, Beobachtungen und Satiren zusammen zu fassen. Es reihen sich Miniaturen an längere Reflexionen und meistens enden diese dann in einem Song — aber dieser will erst durch die Erzählung vorher verdient sein.

Zum Glücklich sein begabt

Die Themen sind unerschöpflich und nur ihre eigenen: die vier Kinder, d’r Mo, das Umfeld, die Nachbarn, Freunde, der Stammtisch am Stehtisch vor dem Supermarkt. Da braucht’s keine Weltpolitik, um den Standpunkt klarzumachen. Und so kommt schließlich irgendwann ein Lied über die Vergänglichkeit, und zum Schluss ein Lied von der neuen CD „Ganz einfach“ über das, worüber sie sich freuen kann. Könnte es sein, dass Martina Schwarzmann einfach ein auch zum Glücklichsein begabter Mensch ist?